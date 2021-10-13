В Бурятии стартовал эстрадный конкурс «Наранай туяа»

Заявки принимаются от исполнителей и коллективов в возрасте от 7 до 17 лет



В Улан-Удэ стартует XXX межрегиональный детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца».



На конкурс съедутся талантливые исполнители из разных районов Бурятии, Улан-Удэ и других регионов страны. Конкурс пройдёт в 2 этапа. Для участия в отборочном туре участники до 19 ноября отправляют видеозаписи конкурсных выступлений. Лучшие из лучших исполнителей встретятся в финале конкурса 2 декабря на сцене Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева. Тогда же состоится гала-концерт с участием победителей и звезд бурятской эстрады.



– В этом году мы проводим юбилейный 30-й сезон конкурса «Наранай туяа». Проект является одним из самых популярных творческих проектов Бурятии. Он охватывает все районы республики и соседние регионы – Иркутскую область и Забайкальский край. Участие в конкурсе даёт возможность проявить свои таланты, повысить уровень профессионализма исполнителям и руководителям, пополнить репертуар новыми произведениями, познакомиться с единомышленниками для дальнейшей совместной работы. За три десятилетия своей творческой истории конкурс открыл множество новых имён. Многие конкурсанты, обретя первый успех на конкурсе, продолжили творческую карьеру и стали популярных исполнителями, – отметили специалисты республиканского центра народного творчества (РЦНТ).



Конкурс проходит в номинациях: «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль» в трёх возрастных группах от 7 до 17 лет. Заявки принимаются на адрес ontrcnt@mail.ru. Положение конкурса размещено на сайте РЦНТ, сообщает пресс-служба центра.



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