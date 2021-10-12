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В Забайкалье планируют ввести систему QR-кодов

В Забайкалье планируют ввести систему QR-кодов
Общество,  Фото:pixabay.com
Это связано с ростом заболеваемости COVID-19

В Забайкальском крае предложено ввести ряд новых ограничений с использованием системы QR-кодов. Способы внедрения новой системы обсуждались 12 октября на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством вице-премьера Инны Щегловой.

По заключению руководителя управления Роспотребнадзора по региону Светланы Лапы, последние недели в Забайкалье характеризуются снижением темпов вакцинации на фоне роста заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, повышения доли заболевших с пневмонией, увеличения летальности вируса. Текущая ситуация требует введения дополнительных ограничений.

- Заполненность моностационаров сегодня составляет около 92%, идёт серьезная нагрузка на систему здравоохранения. Если мы не примем систему QR-кодов, то рискуем довести ситуацию до чрезвычайной. Да, на первых этапах мы столкнемся с недовольством, многое не начнет сразу идти гладко, но это позволит сохранить жизни и здоровье жителей региона, - отметила председатель штаба Инна Щеглова.

Территориальное управление Роспотребнадзора предложило организовать доступ к участию в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, в открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурные и оздоровительные центры, фитнес-залы, кинотеатры, театры, аттракционы, концертные организации, общепиты, музеи, зоопарки, гостиницы только при предъявлении QR-кода. Его могут получить только вакцинировавшиеся граждане, а также переболевшие за последние полгода. При предъявлении QR-кода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Предполагается, что сотрудники вышеперечисленных организаций также могут быть допущены к работе только при наличии QR-кодов, либо по сертификату о прививке установленной формы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Напомним, ранее в Забайкалье хотели ввести QR-коды о вакцинации только для посетителей ресторанов и кафе.

Забайкальский край коронавирус вакцинация профилактика

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