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В Забайкалье хотят ввести QR-код для посетителей кафе

В Забайкалье хотят ввести QR-код для посетителей кафе
Общество,  Фото:pixabay.com
Пропуском может стать и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19

В ближайшее время сфера общественного питания Забайкальского края может перейти на новые правила работы. В частности, отдел потребительского рынка министерства экономического развития региона предлагает ввести для посетителей ресторанов и кафе QR-коды о вакцинации.

- Предприниматель сможет проводить банкеты и свадьбы только при условии, что гости предоставят свой QR-код о вакцинации или перенесённой инфекции. Пропуском станет и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. В ближайшие дни мы передадим свои предложения в органы Роспотребнадзора и прокуратуры. Тогда уже будет принято окончательное решение, – пояснил начальник отдела потребительского рынка министерства экономического развития Забайкальского края Денис Осипов.

В Забайкалье до 1 ноября включительно продолжают действовать введённые ранее ограничения для сфер торговли и общественного питания. Весь ближайший месяц в регионе запрещены банкеты, корпоративы и свадьбы. Кафе и рестораны работают до 01:00, нельзя проводить зрелищные, досуговые, развлекательные мероприятия.

Нарушителей правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе могут привлечь к ответственности. Для обычных граждан штраф варьируется от тысячи до 30 тысяч рублей (последняя сумма касается злостных, неоднократных нарушителей); для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.
Забайкальский край коронавирус кафе ресторан вакцинация

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