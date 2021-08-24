Турнир проходил в Красноярском крае
Иркутский спортсмен Михаил Белизов стал серебряным призёром всероссийских соревнований по дзюдо памяти заслуженного тренера России В.П. Щедрухина, которые 21 и 22 августа проходили в Минусинске в Красноярском крае. В турнире приняли участие около 70 дзюдоистов из 12 регионов страны.
Михаил Белизов боролся в весовой категории до 100 килограммов. В финале иркутский дзюдоист уступил Артёму Артемьеву из Челябинской области, который стал победителем соревнований. Бронзовые медали выиграли Денис Ткачёв из Алтайского края и Илья Бронников из Новосибирской области.
Михаил Белизов является воспитанником ДЮСШ СОЦ «Иркут-Зенит» и спортсменом спортивной школы ЦСКА города Иркутск. Его тренеры – Сергей и Алексей Гончаровы, Сергей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Напомним, ранее иркутский дзюдоист Рамазан Абдулаев одержал победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Легенды Петербургского дзюдо».
Иркутский дзюдоист стал призёром всероссийских соревнований
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