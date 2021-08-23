Спортсмены Иркутской области успешно выступили на соревнованиях

Они завоевали медали по дзюдо и велоспорту
Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Рамазан Абдулаев одержал победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Легенды Петербургского дзюдо». Турнир проводился 21 августа среди мужчин и женщин старше 18 лет и собрал более 100 участников из 22 субъектов РФ.
Рамазан Абдулаев выступал в весовой категории до 66 килограммов и завоевал золотую медаль. В финале он уверенно выиграл у соперника из Челябинской области Билолиддина Абдалимова, который стал серебряным призёром соревнований. Бронзовые награды в этом весе получили спортсмены из Санкт-Петербурга Левон Нерсисян и Никита Демидов.
Рамазан Абдулаев учится в училище олимпийского резерва города Иркутск и тренируется в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.
Кроме этого, спортсмены Иркутской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе имени заслуженного тренера России, мастера спорта СССР В.А. Мущерова. Гонка проводилась с 14 по 18 августа в Пугачёве в Саратовской области.
В парной гонке на 15 км среди юношей 15-16 лет золотые медали завоевали Никита Барушко и Никита Харченко с результатом 19:32,4. В индивидуальной гонке на время на дистанции 15 км победу одержал Никита Харченко с результатом 19:34,78, вторым финишировал Никита Барушко, его результат составил 19:40,38. В гонке-критериум бронзовым призёром стал Никита Харченко.
Во всероссийских соревнованиях принимали участие более 80 спортсменов из Москвы, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской, Ульяновской, Челябинской, Московской областей и других регионов страны.
Напомним, что Никита Харченко тренируется в усольском отделении областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». До этого он занимался в ДЮСШ посёлка Михайловка Черемховского района. Его тренерами являются Денис Боровик и Дмитрий Соболев. Шелеховчанин Никита Барушко занимается у тренера Владимира Бурмистрова. Сейчас оба спортсмена на соревнованиях выступают под руководством тренера Андрея Пустынского. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на соревнованиях
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