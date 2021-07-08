Бурятия примет фестиваль фольклора старообрядцев

Мероприятие посвятят памяти главного координатора фестиваля-конкурса
В рамках мероприятий встречи старообрядцев мира «Путь Аввакума» в Бурятии пройдёт V международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!».
Первый фестиваль «Раздайся, корогод!» состоялся в 2000 году. С тех лет главным координатором и двигателем фестиваля-конкурса была Вера Долженко, заслуженный работник культуры республики, лауреат премии правительства РБ за вклад в развитие народного творчества. Она более 30 лет посвятила делу возрождения, сохранения и популяризации культурных традиций русского населения Забайкалья, старообрядческого (семейского), казачьего фольклора в Бурятии. Последние два года Вера Никифоровна вела подготовительную и организационную работу по проведению пятого фестиваля... Но 22 июня этого года Вера Долженко ушла из жизни. Решением оргкомитета этот фестиваль посвятят её памяти.
V международный фестиваль-конкурс пройдет в режиме «онлайн». Творческие состязания фестиваля включают конкурсы: песенного и обрядового фольклора, старообрядческого костюма. Участники отправляют в адрес организаторов видеозаписи конкурсных выступлений. Заявки и видеоматериалы принимаются до 10 августа на электронную почту ontrcnt@mail.ru с пометкой «Раздайся, корогод!». Подробности можно узнать в положении на сайте республиканского центра народного творчества.
В фестивале примут участие народные хоры и ансамбли, мастера народных промыслов из районов республики, регионов России и зарубежных стран, где компактно проживают старообрядцы. География участников фестиваля разных лет включает коллективы из Новосибирской области, республик Коми и Тыва, Ненецкого автономного округа, Забайкальского, Красноярского и Алтайского краев, Румынии, Китая.
В завершении фестиваля зрители увидят самые яркие концертные номера участников в большом онлайн-концерте и документальный фильм о культуре и традициях старообрядцев. Также состоится онлайн-выставка произведений мастеров декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия примет фестиваль фольклора старообрядцев
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