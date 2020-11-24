Бурятские шаманы молятся за весь мир

Шаманы из бурятской организации «Тэнгэри» провели уже несколько молебнов, направленных против коронавируса.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 ноября состоялся молебен о подавлении пандемии коронавируса в Бурятии, в России и во всём мире. В шаманском храме «Тэнгэриин Ордон» в Улан-Удэ почтили «суровых и могущественных 77-ми Кузнечных Небес. Их просили о выздоровлении заболевших, защиты медиков и работников сфер обслуживания, а также в целом о защите жителей всей планеты.
13 ноября состоялся ещё один молебен. На этот шаманы камлали в честь божества Бурхан Сагаан Гарбал.
- Бурхан Сагаан Гарбал – божество белого начало, помогающий всем живым существам излечивать духовные и физические болезни. Просили восстановления гармонии в мире, подавления пандемии коронавируса, - сообщили в религиозной организации шаманов «Тэнгэри».
Молитвы шаманы возносили не только божеству Бурхан Сагаан Гарбал, но и родовым предкам, 13 хранителям Байкальского региона.
Следующий молебен состоялся 21 ноября. Это был обряд почитания и прошения Арын 13 Ноед (Тринадцати Северных Божеств) о защите работников медицины, детей и пожилых, всех жителей планеты. Также шаманы просили о выздоровлении заболевших.
Все молебны проходят в закрытом режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф объехал улицы Улан-Удэ с иконой, молясь об избавлении от коронавируса.