В Братске расторгнут контракт на реконструкцию аэропорта

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Объект планировалось ввести в эксплуатацию до 30 ноября этого года



В Иркутской области ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» расторгнет с подрядчиком контракт на реконструкцию объектов аэропортового комплекса Братска. Об этом стало известно 22 мая.



- К сожалению, подрядная организация не выполнила взятые на себя дополнительные решения, которые мы приняли после посещения 30 марта – 80 процентов пунктов не выполнено. Подрядчик не исправил ситуацию должным образом, поэтому заказчик был вынужден в одностороннем порядке расторгнуть контракт. В начале июня проведём встречу с руководством Росавиации и представителями всех заинтересованных сторон, чтобы определить дальнейший план действий. Мы заинтересованы, чтобы этот объект был введён в эксплуатацию в установленные контрактом сроки – до 30 ноября 2021 года, – рассказал губернатор области Игорь Кобзев после посещения стройплощадки.



Представитель государственного заказчика, руководитель подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Александр Насонов добавил, что решение об отказе в одностороннем порядке было принято 17 мая. В течение 10 дней, по распоряжению губернатора, они подготовят план дальнейших действий.



Напомним, в 2020 году Росавиация заключила контракт на реконструкцию аэропорта Братска на 1,19 миллиарда рублей. В число работ входит реконструкция взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона, оборудование новых мест стоянок воздушных судов, строительство очистных сооружений, аварийно-спасательной станции и других объектов инфраструктуры. Модернизация взлётно-посадочной полосы и инфраструктуры аэропорта Братска позволит принимать больше воздушных судов, снизить тарифы на их обслуживание, привлечь новые авиакомпании и расширить географию полётов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

