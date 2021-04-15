Молодые сотрудники улан-удэнской колонии дали присягу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В ряды сотрудников колонии вступили четыре человека



Четверо молодых сотрудников исправительной колонии №2 в Улан-Удэ в торжественной обстановке приняли присягу на верность службе и Отечеству. Сотрудники дали клятву достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка.



К новым сотрудникам обратился начальник исправительного учреждения Юрий Будаев.



Также их поздравил председатель совета ветеранов Николай Перевалов. Ветеран пожелал им добросовестно, не жалея своих сил выполнять свои служебные обязанности, и в мыслях, и в поступках быть верным присяге, сообщили в УФСИН по Бурятии.

