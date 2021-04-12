Дима Билан «побурханил» на Байкале

Российский певец, победитель «Евровидения» 2008 года Дима Билан побывал на Байкале, где научился «бурханить» по бурятским обычаям.
Артист приезжал в Иркутск с гастролями, а заодно посетил остров Ольхон. Здесь гиды познакомили его с местными традициями.
На одном из сакральных мест его научили «бурханить», а также объяснили, что у духов можно попросить что-то. Дима Билан попросил хорошей дороги.
«Говорят сезон на Байкале - февраль /март! Мы приехали в апреле, и как говорят местные, разделили эту эмоцию на избранное количество человек - ведь сегодня на льду мы были совершенно одни! Сначала по пути на переправу, а потом по Байкалу на хивусе! Только мы и не единой души больше! Это было незабываемо! Завтра продолжаем наше путешествие!» – написал певец на своей странице в Instagram.
Также он остался впечатлён байкальскими красотами. Билан побывал в национальном парке «Заповедное Прибайкалье», где устроил фотосессию.
Дима Билан отметил, что острове его поразила тишина. Прогуливаясь по просёлочным улочкам, он придался воспоминания из детства, когда гостил в деревне у бабушки.
- Красота просто, тишина… Как в детстве у бабушки. Я помню… под Татарстаном… - сказал Дима Билан.
Выступление в Иркутске состоялось 9 апреля во Дворце спорта «Труд». Певец представил шоу «Планета Билан. На Орбите». В Улан-Удэ певец последний раз в 2018 году, тогда он представил программу «Опять 35».