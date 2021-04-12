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Дима Билан «побурханил» на Байкале

Дима Билан «побурханил» на Байкале
Общество, 
Дима Билан назвал путешествие на зимний Байкал незабываемым

Российский певец, победитель «Евровидения» 2008 года Дима Билан побывал на Байкале, где научился «бурханить» по бурятским обычаям.

Артист приезжал в Иркутск с гастролями, а заодно посетил остров Ольхон. Здесь гиды познакомили его с местными традициями.

На одном из сакральных мест его научили «бурханить», а также объяснили, что у духов можно попросить что-то. Дима Билан попросил хорошей дороги.



«Говорят сезон на Байкале - февраль /март! Мы приехали в апреле, и как говорят местные, разделили эту эмоцию на избранное количество человек - ведь сегодня на льду мы были совершенно одни! Сначала по пути на переправу, а потом по Байкалу на хивусе! Только мы и не единой души больше! Это было незабываемо! Завтра продолжаем наше путешествие!» – написал певец на своей странице в Instagram.



Также он остался впечатлён байкальскими красотами. Билан побывал в национальном парке «Заповедное Прибайкалье», где устроил фотосессию.

Дима Билан отметил, что острове его поразила тишина. Прогуливаясь по просёлочным улочкам, он придался воспоминания из детства, когда гостил в деревне у бабушки.

- Красота просто, тишина… Как в детстве у бабушки. Я помню… под Татарстаном… - сказал Дима Билан.

Выступление в Иркутске состоялось 9 апреля во Дворце спорта «Труд». Певец представил шоу «Планета Билан. На Орбите». В Улан-Удэ певец последний раз в 2018 году, тогда он представил программу «Опять 35».


Байкал певцы звезды эстрады
 
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