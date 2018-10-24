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«Дима, ты космос!»: Улан-удэнцы в восторге от концерта Билана

«Дима, ты космос!»: Улан-удэнцы в восторге от концерта Билана
Общество, 
После выступления сам артист отправился «неистово спать»

Накануне, 23 октября, в Улан-Удэ прошёл концерт популярного российского певца Димы Билана. Зал ФСК был полностью заполнен. Перед выступлением артист «парил на городом», забравшись на ограждение на крыше дома и сфотографировался.

- Когда паришь над городом. Улан-Удэ, сегодня встречаемся, - написал в своём Instagram певец. 
 


Горожанам была представлена программа «Опять 35», в которой он исполнил давно полюбившиеся и некоторые новые песни. Пришедшие на концерт поклонники щедро делились фотографиями и видео. На мероприятие пришли фанаты разных возрастов. Судя по отзывам, они остались в восторге. Многие из них давно мечтали попасть на шоу.

«Было огнище, спасибо! Перезарядила свою батарейку на полную. Было забавно танцевать рядом с бабулями за 60+ и с серьёзными дядями, похожими на телохранителей. Ещё раз доказывает то, что музыка объединяет и не имеет границ»

«Я в восторге!!! Пусть мне снова 18, но я очень хочу, чтобы это видео имело место быть. Диму Билана я стала уважать его не после «Евровидения», а гораздо позднее, он крутой»

«Дима! Это просто космос! Какой ты настоящий, милый, позитивный!!! Твоё профессиональное исполнение и умение разогреть публику, твоя отдача всего на сцене - это просто невероятно! Как я была счастлива присутствовать на твоём концерте и окунуться в твой мир!» 

«Супер зажигательный, зал не устоял и пустился в пляс. Моя мечта осуществилась, я смогла его «пощупать», правда, когда делала селфи, софиты ослепили и я не видела, что фотаю, в итоге моё лицо влезло совсем чуть-чуть! Но это не важно, главное я зарядилась таким позитивом и энергией», пишут восторженные улан-удэнцы.




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И если не к тебе, больше не к кому... ?#ДимаБилан #Билан #ОнтакойОдин? #любимыйАртист #Лабиринты #командаБиланалучшая #УланУдэ #билантур #Repost @kd_bilan_ulan_ude Желающие к нам вступить - приглашаем вас в наш узкий круг Клуба друзей Димы Билана в Улан-Удэ! ? Ждём ваши заявки в Директ ! #лабиринты ?#димабилан #билан #билантур #билантур2018 #УланУдэ #Бурятия #крубдрузейдимыбилана #клубыдрузей_билан

Публикация от Marina Shal (@ivanna_wave_)



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@bilanofficial было огнище, спасибо! Перезарядила свою батарейку на полную💥 @lazarevsergey, конечно, в прошлом году разорвал всё и вся, но даже он не держал зал так🚀 Продолжаю ходить на концерты 'евровизионцев'😻 p.s. было забавно танцевать рядом с бабулями за 60+ и с серьезными дядями, похожими на телохранителей😂. Ещё раз доказывает то, что музыка объединяет и не имеет границ🎤

Публикация от Auna Ochirova (@neverthelessisiam)


На одной из песен артист немного оголил живот, а фанаты успели запечатлеть этот момент и заметить ремень, который им понравился.



После концерта артист отправился отдыхать и также поделился своими впечатлениями.

- В Улан-Удэ 23:30 часа! Буду неистово спать после сегодняшнего эмоционально-вулканического концерта! – написал Дима Билан, опубликовав фотографию из постели.



Перед концертом в столице Бурятии у артиста прошёл концерт в Чите. Там фанаты также остались в восторге.





Справка:

Дима Николаевич Билан (имя при рождении — Виктор Николаевич Белан). Родился 24 декабря 1981 в посёлке Московский, часть города Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР. Российский певец и киноактёр. Изначально имя «Дима Билан» являлось творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящего имени и фамилии. 
 
Является заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики (2006), заслуженным артистом Чеченской Республики (2007), заслуженным артистом Республики Ингушетия (2007), народным артистом Кабардино-Балкарской Республики (2008).

Представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение» дважды: в 2006 году с песней «Never Let You Go», заняв второе место, и в 2008 году с песней «Believe», заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим на «Евровидении».
Гастроли Дима Билан концерт
 
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