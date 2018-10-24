«Дима, ты космос!»: Улан-удэнцы в восторге от концерта Билана



«Я в восторге!!! Пусть мне снова 18, но я очень хочу, чтобы это видео имело место быть. Диму Билана я стала уважать его не после «Евровидения», а гораздо позднее, он крутой»



«Дима! Это просто космос! Какой ты настоящий, милый, позитивный!!! Твоё профессиональное исполнение и умение разогреть публику, твоя отдача всего на сцене - это просто невероятно! Как я была счастлива присутствовать на твоём концерте и окунуться в твой мир!»



«Супер зажигательный, зал не устоял и пустился в пляс. Моя мечта осуществилась, я смогла его «пощупать», правда, когда делала селфи, софиты ослепили и я не видела, что фотаю, в итоге моё лицо влезло совсем чуть-чуть! Но это не важно, главное я зарядилась таким позитивом и энергией», пишут восторженные улан-удэнцы.





















На одной из песен артист немного оголил живот, а фанаты успели запечатлеть этот момент и заметить ремень, который им понравился.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Загорелый ?? реакция дам ?????????#ДимаБилан#Билан#концерт#хулиган#ночнойхулиган#танцы#?? reposted from sofaimehenova Публикация от LinaNumark ?? (@linanumark) 23 Окт 2018 в 1:22 PDT



После концерта артист отправился отдыхать и также поделился своими впечатлениями.



- В Улан-Удэ 23:30 часа! Буду неистово спать после сегодняшнего эмоционально-вулканического концерта! – написал Дима Билан, опубликовав фотографию из постели. После концерта артист отправился отдыхать и также поделился своими впечатлениями.- В Улан-Удэ 23:30 часа! Буду неистово спать после сегодняшнего эмоционально-вулканического концерта! – написал Дима Билан, опубликовав фотографию из постели.

















Справка:



Дима Николаевич Билан (имя при рождении — Виктор Николаевич Белан). Родился 24 декабря 1981 в посёлке Московский, часть города Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР. Российский певец и киноактёр. Изначально имя «Дима Билан» являлось творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящего имени и фамилии.



Является заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики (2006), заслуженным артистом Чеченской Республики (2007), заслуженным артистом Республики Ингушетия (2007), народным артистом Кабардино-Балкарской Республики (2008).



Представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение» дважды: в 2006 году с песней «Never Let You Go», заняв второе место, и в 2008 году с песней «Believe», заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим на «Евровидении».



Горожанам была представлена программа «Опять 35», в которой он исполнил давно полюбившиеся и некоторые новые песни. Пришедшие на концерт поклонники щедро делились фотографиями и видео. На мероприятие пришли фанаты разных возрастов. Судя по отзывам, они остались в восторге. Многие из них давно мечтали попасть на шоу.«Было огнище, спасибо! Перезарядила свою батарейку на полную. Было забавно танцевать рядом с бабулями за 60+ и с серьёзными дядями, похожими на телохранителей. Ещё раз доказывает то, что музыка объединяет и не имеет границ»