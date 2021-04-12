Режиссёр Солбон Лыгденов показал свои фильмы в колонии

Заместитель начальника управления ФСИН по Бурятии Алексей Кочетов встретился с с известным бурятским режиссёром Солбном Лыгденовым и главным героем фильма «Булаг-2. К новой жизни» (6+) Эрдыни Жалсановым. Они наметили ряд совместных проектов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
После встречи представители съёмочной группы посетили исправительную колонию № 1 в Гусиноозёрке. Там гости ознакомились с условиями содержания осуждённых, побывали в храме и дацане, в художественной мастерской и на выставке картин, написанных осуждёнными.
После Солбон Лыгденов и Эрдыни Жалсанов представили к показу осуждённым кинокартины «Булаг – святой источник» и «Булаг-2. К новой жизни». Оба эти фильма раскрывают тему алкоголизма и были выбраны для показа не случайно - в колонии реализуется ведомственная программа социально-психологической работы в отношении алкоголиков и наркоманов.
После просмотра фильмов Солбон Лыгденов и Эрдыни Жалсанов побеседовали со зрителями. Осуждённые делились своими впечатлениями от просмотра. Многих из них киноленты погрузили в мысли о своей жизни - об ошибках.
Также режиссёр рассказал о своем новом фильме, основанном на реальных событиях, «321-я Сибирская», о подвигах сибиряков, сражавшихся под Сталинградом в 1942-1943 годах.
В конце встречи режиссёр поблагодарил аудиторию, пообещав обязательно привезти в эти стены свой новый фильм.