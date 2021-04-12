Режиссёр Солбон Лыгденов показал свои фильмы в колонии

Заместитель начальника управления ФСИН по Бурятии Алексей Кочетов встретился с с известным бурятским режиссёром Солбном Лыгденовым и главным героем фильма «Булаг-2. К новой жизни» (6+) Эрдыни Жалсановым. Они наметили ряд совместных проектов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.







В конце встречи режиссёр поблагодарил аудиторию, пообещав обязательно привезти в эти стены свой новый фильм.





