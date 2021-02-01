 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

Бурятский фильм «Булаг-2» выйдет к Сагаалгану

Бурятский фильм «Булаг-2» выйдет к Сагаалгану
Общество, 
Режиссёр Солбон Лыгденов рассказал о новой картине

Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов снял новый фильм под названием «Булаг-2. К новой жизни». С 12 февраля кинокартину можно будет увидеть в кинотеатрах Улан-Удэ.

- Год прошедший был неоднозначным, и вновь повторять об этом нет смысла. И тем не менее, мы жили, трудились, творили, не сдавались. Пока у нас основной проект находится в работе и ждёт своего большого выхода, мы не стали сидеть просто: к светлому празднику Сагаалха (Сагаалган - Белый месяц), с 12 февраля, во всех кинотеатрах города Улан-Удэ, мы приглашаем на просмотр доброй истории под названием «Булаг -2. К новой жизни»! - написал режиссёр на своей странице в соцсети.

Солбон Лыгденов пригласил всех желающих вдохнуть свежести нашей зимней натуры!». Режиссёр обещает, что картина заставит улыбнуться и посмеяться. Также в фильме будет «немного ностальгической грусти по уходящему времени».

В тизере нового фильма показано, как переехавший в Улан-Удэ сельчанин забирает старую мать из деревни. Пожилая женщина говорит, на какой красивой земле она жила, и грустно обращается к сыну - они навсегда покидают малую Родину? Сын отвечает, что они ещё вернутся.


Этот фильм стал продолжением мистической драмы «Булаг – святой источник», который вышел на экраны в 2013 году.

Главный герой Виктор принадлежит к древнему бурятскому роду. По преданию, его семья должна заботиться о святом источнике - булаге - в деревне, где сейчас живёт сам Виктор. А он пьёт, теряет работу и семью. Односельчане уговаривают Виктора пойти к источнику и, совершив древний ритуал, попросить поддержки у легендарного основателя рода. Но Виктор срывается в очередной запой. И тогда, не дождавшись беспутного потомка, основатель рода сам приходит к нему.
фильм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии солистка театра «Байкал» запустила свой проект
В Бурятии солистка театра «Байкал» запустила свой проект
Общество, 01.02.2021
Певица Gana будет выпускать новый клип каждый месяц
Бурятский фильм «Булаг-2» выйдет к Сагаалгану
Бурятский фильм «Булаг-2» выйдет к Сагаалгану
Общество, 01.02.2021
Режиссёр Солбон Лыгденов рассказал о новой картине
В Улан-Удэ поставили спектакль о бурятских нелегалах в Корее
В Улан-Удэ поставили спектакль о бурятских нелегалах в Корее
Общество, 01.02.2021
В ходе работы над спектаклем артисты много общались с земляками, которые пробовали заработать за границей    
В Бурятии съёмочная группа возила с собой шамана
В Бурятии съёмочная группа возила с собой шамана
Общество, 01.02.2021
На ОТР рассказали о предстоящей премьере бурятского режиссёра
В Бурятии запустили челлендж к Сагаалгану
В Бурятии запустили челлендж к Сагаалгану
Общество, 01.02.2021
Видео для участия нужно выложить в соцсеть
Байкальских рыбаков в Бурятии просят потерпеть неделю
Байкальских рыбаков в Бурятии просят потерпеть неделю
Общество, 01.02.2021
К рыбакам обратился директор «Заповедного Подлеморья»  
В Улан-Удэ осуждённых ознакомили с историей Холокоста
В Улан-Удэ осуждённых ознакомили с историей Холокоста
Общество, 01.02.2021
В библиотеке прошла книжная выставка
Искусанной собаками улан-удэнке разрешили самой есть
Искусанной собаками улан-удэнке разрешили самой есть
Общество, 01.02.2021
«Силы душевные на исходе, вчера даже плакала», - поделились её родные
В Курумканском районе Бурятии назвали дату первой свадьбы 2021 года
В Курумканском районе Бурятии назвали дату первой свадьбы 2021 года
Общество, 01.02.2021
Молодожёнам пожелали семейного благополучия
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии держится на одном уровне
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии держится на одном уровне
Общество, 01.02.2021
За сутки заболело коронавирусом больше людей, чем выздоровело
В Усолье-Сибирском отменили режим повышенной готовности
В Усолье-Сибирском отменили режим повышенной готовности
Общество, 01.02.2021
Режим вводили из-за угрозы подтопления
В Бурятии живёт 13-летний алкоголик
В Бурятии живёт 13-летний алкоголик
Общество, 01.02.2021
Юный алкоголик проживает в Кяхте
Блогер-миллионник Вика Буза уехала в Геленджик автостопом
Блогер-миллионник Вика Буза уехала в Геленджик автостопом
Общество, 01.02.2021
Вика Буза поучаствовала в креативной акции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^