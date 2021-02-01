Бурятский фильм «Булаг-2» выйдет к Сагаалгану

В тизере нового фильма показано, как переехавший в Улан-Удэ сельчанин забирает старую мать из деревни. Пожилая женщина говорит, на какой красивой земле она жила, и грустно обращается к сыну - они навсегда покидают малую Родину? Сын отвечает, что они ещё вернутся.







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Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов снял новый фильм под названием «Булаг-2. К новой жизни». С 12 февраля кинокартину можно будет увидеть в кинотеатрах Улан-Удэ.- Год прошедший был неоднозначным, и вновь повторять об этом нет смысла. И тем не менее, мы жили, трудились, творили, не сдавались. Пока у нас основной проект находится в работе и ждёт своего большого выхода, мы не стали сидеть просто: к светлому празднику Сагаалха (Сагаалган - Белый месяц), с 12 февраля, во всех кинотеатрах города Улан-Удэ, мы приглашаем на просмотр доброй истории под названием «Булаг -2. К новой жизни»! - написал режиссёр на своей странице в соцсети.Солбон Лыгденов пригласил всех желающих вдохнуть свежести нашей зимней натуры!». Режиссёр обещает, что картина заставит улыбнуться и посмеяться. Также в фильме будет «немного ностальгической грусти по уходящему времени».Этот фильм стал продолжением мистической драмы «Булаг – святой источник», который вышел на экраны в 2013 году.Главный герой Виктор принадлежит к древнему бурятскому роду. По преданию, его семья должна заботиться о святом источнике - булаге - в деревне, где сейчас живёт сам Виктор. А он пьёт, теряет работу и семью. Односельчане уговаривают Виктора пойти к источнику и, совершив древний ритуал, попросить поддержки у легендарного основателя рода. Но Виктор срывается в очередной запой. И тогда, не дождавшись беспутного потомка, основатель рода сам приходит к нему.