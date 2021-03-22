Турнир по мини-футболу в Бурятии выиграли ОМОНовцы

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Турнир провели росгвардейцы



В управлении Росгвардии по Бурятии прошёл турнир по мини-футболу. Соревнования приурочили к пятилетию войск национальной гвардии России и 210-летию войск правопорядка.



На стадионе Росгвардии собрались команды ветеранов ОМОН, вневедомственной охраны, региональных МВД, МЧС и Бурятского отделения общества «Динамо».



Команды играли между собой по круговой системе. В ходе упорной борьбы победу одержала команда ОМОН «Кречет». Второе место у ветеранов БРО «Динамо», третью ступень пьедестала заняла команда МЧС.



Лучшим игроком турнира признан Афанасий Борхонов, лучший вратарь Сергей Попов, а лучший бомбардир - Дмитрий Б.



Заместитель председателя регионального отделения «Динамо» подполковник Андрей Семенюк поблагодарил личный состав территориального управления Росгвардии за организацию турнира. Нескольких сотрудников он наградил знаком «За большой вклад в развитие динамовского движения».





