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Турнир по мини-футболу в Бурятии выиграли ОМОНовцы

Турнир по мини-футболу в Бурятии выиграли ОМОНовцы
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Турнир провели росгвардейцы

В управлении Росгвардии по Бурятии прошёл турнир по мини-футболу. Соревнования приурочили к пятилетию войск национальной гвардии России и 210-летию войск правопорядка.

На стадионе Росгвардии собрались команды ветеранов ОМОН, вневедомственной охраны, региональных МВД, МЧС и Бурятского отделения общества «Динамо».

Команды играли между собой по круговой системе. В ходе упорной борьбы победу одержала команда ОМОН «Кречет». Второе место у ветеранов БРО «Динамо», третью ступень пьедестала заняла команда МЧС.

Лучшим игроком турнира признан Афанасий Борхонов, лучший вратарь Сергей Попов, а лучший бомбардир - Дмитрий Б.

Заместитель председателя регионального отделения «Динамо» подполковник Андрей Семенюк поблагодарил личный состав территориального управления Росгвардии за организацию турнира. Нескольких сотрудников он наградил знаком «За большой вклад в развитие динамовского движения».


спорт Росгвардия мини-футбол ОМОН
 
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