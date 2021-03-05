В Приморье завершился окружной этап конкурса «Специалист ТДА»
В рамках подготовки к армейским международным играм «АрМИ-2021» на базе отдельного соединения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты ВВО в Приморском крае, завершился окружной этап конкурса «Специалист ТДА». В третьем этапе соревнований участвовали шесть расчётов аэрозольного противодействия общевойсковых объединений, дислоцированных в Приморье, Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Сахалине. Соревнования проходили на полигоне «Тургеневский».
Расчёты аэрозольного противодействия на скорость снарядили машины аэрозолеобразующей смесью и определили метеоданные с помощью метеокомплекта МК-3. В состязаниях было задействовано 10 единиц военной техники. Экипажи преодолели заражённый участок местности и с использованием прибора осуществили частичную специальную обработку условно заражённой техники.
В конкурсе полевой выучки подразделений войск РХБ защиты ВВО «Специалист ТДА», первое место заняли расчёты отдельного соединения РХБ защиты ВВО в Приморье. Второе место выиграла общевойсковая армия ВВО, дислоцированная в Бурятии. Третье место досталось Приморскому общевойсковому объединению ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные Бурятии стали вторыми на конкурсе специалистов РХБ защиты
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