Военные Бурятии стали вторыми на конкурсе специалистов РХБ защиты

В Приморье завершился окружной этап конкурса «Специалист ТДА»



В рамках подготовки к армейским международным играм «АрМИ-2021» на базе отдельного соединения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты ВВО в Приморском крае, завершился окружной этап конкурса «Специалист ТДА». В третьем этапе соревнований участвовали шесть расчётов аэрозольного противодействия общевойсковых объединений, дислоцированных в Приморье, Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Сахалине. Соревнования проходили на полигоне «Тургеневский».



Расчёты аэрозольного противодействия на скорость снарядили машины аэрозолеобразующей смесью и определили метеоданные с помощью метеокомплекта МК-3. В состязаниях было задействовано 10 единиц военной техники. Экипажи преодолели заражённый участок местности и с использованием прибора осуществили частичную специальную обработку условно заражённой техники.



В конкурсе полевой выучки подразделений войск РХБ защиты ВВО «Специалист ТДА», первое место заняли расчёты отдельного соединения РХБ защиты ВВО в Приморье. Второе место выиграла общевойсковая армия ВВО, дислоцированная в Бурятии. Третье место досталось Приморскому общевойсковому объединению ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

