В Бурятии грянут морозы до -48

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В четверг ожидается усиление морозов



В Бурятии с 28 января ожидается усиление морозов.



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 января утром и днём по Прибайкалью и южной части республики пройдёт небольшой снег. Ветер восточный 3-8, а в некоторых районах до 12 м/с. Температура ночью -33, -38 градусов, местами -43 и даже -48.



В прибайкальской, южной и юго-западной части Бурятии при облачности -25, -30. Температура днём опустится до -21, -26, местами -14, -19, по северу -29, -34.

