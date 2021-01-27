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В Бурятии грянут морозы до -48

В Бурятии грянут морозы до -48
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В четверг ожидается усиление морозов

В Бурятии с 28 января ожидается усиление морозов.

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 января утром и днём по Прибайкалью и южной части республики пройдёт небольшой снег. Ветер восточный 3-8, а в некоторых районах до 12 м/с. Температура ночью -33, -38 градусов, местами -43 и даже -48.

В прибайкальской, южной и юго-западной части Бурятии при облачности -25, -30. Температура днём опустится до -21, -26, местами -14, -19, по северу -29, -34.
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