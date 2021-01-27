Морозы ожидаются с 27 января
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ожидаются морозы до -48 градусов. В связи с этим комитет по образованию администрации Улан-Удэ напомнил, что занятия в школах города отменяются при следующих температурных значениях:
-33,-34 гр. - в 1-4 классах;
-35 гр. - в 1-5 классах;
-36 гр. - в 1-6 классах;
-37 гр. - в 1-8 классах;
-38 гр. - и ниже в 1-11 классах.
- Просим обратить внимание на то, что отмена учебных занятий производится на основании данных Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на 7.00 часов (для I смены) и 11.00 часов (для II смены), и рекомендуем пользоваться источниками информации, работающими на основе данных Росгидромета, а не температурных значений из Интернета, - призвали в администрации города.
Данные Бурятского гидрометцентра использует телеканал «Тивиком» (информация об отмене занятий дается в режиме «бегущей строки» с 6.30 часов для учащихся I смены и с 11.05 часов для учащихся II смены).
В Улан-Удэ напомнили, при каком морозе отменяют уроки
Общество, Фото:
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