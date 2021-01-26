Летом в Улан-Удэ соберутся военные реконструкторы

В Бурятии пройдёт фестиваль «Восточные рубежи России»
В Улан-Удэ 28 августа планируется проведение фестиваля исторической реконструкции «Восточные рубежи России». На мероприятии в этнографическом музее народов Забайкалья будут работать не менее 10 тематических площадок.
Фестиваль собираются сделать мультикультурным. Запланировано охватить период от средневековья до участия СССР в Афганской войне. Ожидаются участники из Москвы, Томска, Иркутска, Красноярска и Хабаровска.
- Но наша задача не только провести фестиваль, мы хотим, чтобы об исторической реконструкции узнали, как можно больше людей. Поэтому мы планируем уже в феврале провести круглый стол «Историческая реконструкция в Республике Бурятия», организовать лекторий по военной истории, провести тематические выставки в рамках акции «Ночь музеев», - сообщает организатор мероприятия центр традиционной культуры и исторической реконструкции «Живая история».
По информации этнографического музея, партнёра проекта, средства на организацию фестиваля пойдут из выигранного центром гранта президента РФ.
Возрастное ограничение 6+
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