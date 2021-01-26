Лыжники Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО

Общество, Фото: пресс-служба ФЛГ РБ

В эстафетных гонках команда девушек завоевала третье место



С 20 по 24 января в городе Южно-Сахалинск прошло первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет.



- Две гонки подряд, 10 км свободным стилем и классический спринт, Виктория Невьянцева останавливалась в шаге от пьедестала, занимая четвёртое место. Но в третьей гонке на дистанции 5 км классическим стилем ей удалось прервать череду из четвёртых мест: третье место достойно закрепило успешное выступление нашей лыжницы. Поздравляем Викторию и её тренера Куликова Юрия Михайловича, - сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.



Остальные участники команды Бурятии Елизавета Никитина, Виолетта Большакова, Маргарита Самарцева, Никита Петров и Георгий Коробченко зафиксировали свои успехи в числе двадцатки лучших спортсменов первенства ДФО.



В заключительный день первенства проходили эстафетные гонки. Юноши из сборной республики не смогли выступить ввиду неполной команды. Однако эстафетная команда девушек Бурятии в составе Виолетты Большаковой, Маргариты Самарцевой, Елизаветы Никитиной и Виктории Невьянцевой завоевали третье место.

