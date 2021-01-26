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Лыжники Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО

Лыжники Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба ФЛГ РБ
В эстафетных гонках команда девушек завоевала третье место

С 20 по 24 января в городе Южно-Сахалинск прошло первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет.

- Две гонки подряд, 10 км свободным стилем и классический спринт, Виктория Невьянцева останавливалась в шаге от пьедестала, занимая четвёртое место. Но в третьей гонке на дистанции 5 км классическим стилем ей удалось прервать череду из четвёртых мест: третье место достойно закрепило успешное выступление нашей лыжницы. Поздравляем Викторию и её тренера Куликова Юрия Михайловича, - сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.

Остальные участники команды Бурятии Елизавета Никитина, Виолетта Большакова, Маргарита Самарцева, Никита Петров и Георгий Коробченко зафиксировали свои успехи в числе двадцатки лучших спортсменов первенства ДФО.

В заключительный день первенства проходили эстафетные гонки. Юноши из сборной республики не смогли выступить ввиду неполной команды. Однако эстафетная команда девушек Бурятии в составе Виолетты Большаковой, Маргариты Самарцевой, Елизаветы Никитиной и Виктории Невьянцевой завоевали третье место. 
лыжные гонки спорт первенство ДФО Бурятия
 
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