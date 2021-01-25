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В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»

В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
На полигонах республики завершились занятия по экстремальному вождению танков и БМП

На нескольких общевойсковых полигонах, расположенных на территории Бурятии, более тысячи механиков-водителей мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа, завершили занятия по экстремальному вождению танков и боевых машин пехоты.

- В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали приёмы маневрирования на скоростной трассе, научились выполнять повороты и развороты различной сложности, преодолевать искусственные препятствия, в частности «змейку», «косогор», «колейный мост», «эскарп», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По итогам занятий отобраны лучшие механики-водители для участия в отборочных этапах соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Бурятия ВВО военные учения
 
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