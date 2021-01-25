В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»

На полигонах республики завершились занятия по экстремальному вождению танков и БМП



На нескольких общевойсковых полигонах, расположенных на территории Бурятии, более тысячи механиков-водителей мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа, завершили занятия по экстремальному вождению танков и боевых машин пехоты.



- В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали приёмы маневрирования на скоростной трассе, научились выполнять повороты и развороты различной сложности, преодолевать искусственные препятствия, в частности «змейку», «косогор», «колейный мост», «эскарп», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



По итогам занятий отобраны лучшие механики-водители для участия в отборочных этапах соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

