На полигонах республики завершились занятия по экстремальному вождению танков и БМП
На нескольких общевойсковых полигонах, расположенных на территории Бурятии, более тысячи механиков-водителей мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа, завершили занятия по экстремальному вождению танков и боевых машин пехоты.
- В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали приёмы маневрирования на скоростной трассе, научились выполнять повороты и развороты различной сложности, преодолевать искусственные препятствия, в частности «змейку», «косогор», «колейный мост», «эскарп», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По итогам занятий отобраны лучшие механики-водители для участия в отборочных этапах соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
Общество, Фото:
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