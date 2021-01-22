Балерина из Бурятии взяла приз «Душа танца»

Людмила Доксомова стала обладателем единственной в России профессиональной балетной награды
Артистка театра «Балет Москва», выпускница Бурятского государственного хореографического училища Людмила Доксомова стала обладателем приза «Душа танца». Редакция журнала «Балет» присудила Людмила приз в номинации «Звезда современного танца». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил театр «Балет Москва».
Редакция журнала «Балет» учредила приз «Душа танца» в 1994 году. Награда вручается деятелям отечественной культуры за большие заслуги в развитии хореографического искусства страны.
За время существования единственной в России профессиональной балетной награды её обладателями были такие выдающиеся личности, как Ольга Лепешинская, Марина Семенова, Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Владимир Васильев. Этот список продолжили мастера сегодняшнего дня, в числе которых Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Наталья Осипова, Иван Васильев и многие другие деятели отечественного искусства.
Справка:
Людмила Доксомова – заслуженная артистка Российской Федерации. заслуженная артистка Республики Бурятия. Лауреат международного конкурса имени Григоровича (1999). Награждена почётной грамотой министерства культуры РФ за большой вклад в развитие культуры. Имеет благодарность министерства культуры Бурятии, а также благодарность министерства культуры, науки и образования провинции Мисьонес (Аргентина).
Родилась в городе Чойбалсан (Монголия). Училась в Бурятском Государственном хореографическом училище (ныне Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева).
В 1998 году закончила Московскую государственную академию хореографии (МГАХ) по классу заслуженной артистки России Людмилы Литавкиной. В 2010 году получила диплом по специальности «Педагог-хореограф» в Московской академии образования Нестеровой.
Людмила имеет богатый исполнительский опыт. Работала ведущей балериной в Государственном академическом театре классического балета в Москве. Принимала участие во многих танцевальных фестивалях и концертах. В их числе – благотворительный гала-концерт звёзд мирового балета Dance Benefit Gala at the ARDT в г. Арнем (Нидерланды, с участием В. Малахова). Участвовала в VI международном фестивале «Звезды мирового балета», в Международном фестивале балетного искусства им. народной артистки СССР Л. Сахьяновой и народного артиста России П. Абашеева, в Международном фестивале «Русский танец: от традиций до современности».
Работает в театре «Балет Москва» с 2011 года.
Балерина из Бурятии взяла приз «Душа танца»
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