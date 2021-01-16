 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 января

15 января

Популярное

В Бурятии скончался ещё один больной коронавирусом

В Бурятии скончался ещё один больной коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
За сутки выявили ещё 154 больных COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 января в Бурятии зарегистрировано 28 316 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 154 человека.

54% (15 206) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 154 новых случаев COVID-19: 114 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2540 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 25 630 человек, в том числе 165 за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения 208 пациентов.

В стационарах получают лечение 1146 пациентов с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 814. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 29.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2000 коек, занято – 1146, свободно – 854 койки. Занятость коечного фонда составляет 57,3%.

Амбулаторное лечение проходят 907 пациентов с COVID-19, наблюдается 1986 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 633 человека, один из них скончался накануне. 

В лабораториях пяти государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также одной частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 3201 человек, с нарастающим итогом – 756 354 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве, сообщили в оперштабе. 
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Было — стало: Дом купца Титова
Было — стало: Дом купца Титова
Общество, 16.01.2021
С помощью фотографий Сергея Тарасенко можно увидеть, как в Улан-Удэ разрушается дом купца Титова 
Бурятский параспортсмен: «Не хочу в себе ничего менять»
Бурятский параспортсмен: «Не хочу в себе ничего менять»
Общество, 16.01.2021
Спортсмен Михаил Асташов, родившийся без рук и ног, рассказал о травле, детдоме и своей мечте
В Бурятии ожидаются метели
В Бурятии ожидаются метели
Общество, 16.01.2021
В Улан-Удэ днём до -10
В Бурятии ламы поделились, когда и как праздновать Сагаалган
В Бурятии ламы поделились, когда и как праздновать Сагаалган
Общество, 15.01.2021
Представители Иволгинского дацана рассказали о программе празднования нового года
В Иркутске и Братске открываются театры
В Иркутске и Братске открываются театры
Общество, 15.01.2021
Правительство региона разрешило проведение спектаклей и концертов
В Чите проведут массовые соревнования конькобежцев
В Чите проведут массовые соревнования конькобежцев
Общество, 15.01.2021
Победители ледовой битвы получат награды от министра спорта РФ
В Закаменском районе Бурятии увеличат награду за волков
В Закаменском районе Бурятии увеличат награду за волков
Общество, 15.01.2021
Поощрение за добычу хищника достигнет 11 тысяч рублей
Зимние фестивали и соревнования на Байкале пройдут по плану
Зимние фестивали и соревнования на Байкале пройдут по плану
Общество, 15.01.2021
О предстоящих мероприятиях рассказали в агентстве по туризму Иркутской области
В 2020 году в Забайкалье родилось более 12 тысяч малышей
В 2020 году в Забайкалье родилось более 12 тысяч малышей
Общество, 15.01.2021
Лидером по рождаемости в крае стала Чита
В Бурятии ВСГУТУ возвращается к очному обучению
В Бурятии ВСГУТУ возвращается к очному обучению
Общество, 15.01.2021
Исключением станут студенты вторых и третьих курсов
Празднование Сагаалгана состоится в Чите 12 февраля
Празднование Сагаалгана состоится в Чите 12 февраля
Общество, 15.01.2021
Белый месяц отметят на центральной площади города
В 2021 году юбилей отметят более 800 ветеранов Бурятии
В 2021 году юбилей отметят более 800 ветеранов Бурятии
Общество, 15.01.2021
Среди них 46 участников Великой Отечественной войны и более 700 тружеников тыла
Учёные Забайкалья создают теплоаккумулятор для Арктики
Учёные Забайкалья создают теплоаккумулятор для Арктики
Общество, 15.01.2021
Разработка предназначена для установок, использующих возобновляемые источники энергии
Улан-Удэ получит 35 грузовых электровозов
Улан-Удэ получит 35 грузовых электровозов
Общество, 15.01.2021
Ещё 13 маневровых тепловозов получат прописку в депо станции Зима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^