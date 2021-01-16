В Бурятии скончался ещё один больной коронавирусом





В лабораториях пяти государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также одной частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 3201 человек, с нарастающим итогом – 756 354 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве, сообщили в оперштабе.

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 января в Бурятии зарегистрированолабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 154 человека.54% (15 206) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 154 новых случаев COVID-19: 114 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.Круг контактных лиц составляет 2540 человек.Всего выздоровели от COVID-19 – 25 630 человек, в том числе 165 за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения 208 пациентов.В стационарах получают лечение 1146 пациентов с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 814. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 29.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2000 коек, занято – 1146, свободно – 854 койки. Занятость коечного фонда составляет 57,3%.Амбулаторное лечение проходят 907 пациентов с COVID-19, наблюдается 1986 человек.Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 633 человека, один из них скончался накануне.