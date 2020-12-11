Жители Петровск-Забайкальска смогут смотреть кинопремьеры
В городе Петровске-Забайкальском Забайкальского края во Дворце культуры и спорта открылся новый кинозал. Теперь жители города и района смогут смотреть кинопремьеры вместе со всем миром.
- Это очередной шаг к качественно новому уровню развития культурной инфраструктуры, который даёт возможность людям увидеть фильмы отечественного и зарубежного кинематографа в хорошем качестве одновременно со всей Россией, - отметила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.
С 17 декабря петровчане смогут увидеть премьерные показы анимационного фильма «Серебряные коньки» (6+) и семейной киноленты «Творцы снов» (6+).
До 2024 года в рамках национального проекта «Культура» года в Забайкалье появится 12 новых современных кинозалов – три из них были открыты в 2019 году в Дульдурге, Новокручининском и Забайкальске. В 2020 году федеральный центр поддержал создание четырёх кинозалов в регионе – в Шерловой Горе, Петровске-Забайкальском, Шилке и Красном Чикое. На создание каждого было выделено порядка пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
В Забайкалье открылся один из 12-ти новых кинозалов
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