Галина Шойдогбаева стала лауреатом новой республиканской премии

Шойдогбаева в течение нескольких десятилетий вела весь основной репертуар на сцене театра



Первым лауреатом учреждённой в феврале 2020 года премии в области театрального искусства в Буяртии стала народная артистка СССР, оперная певица Галина Шойдагбаева, сообщили в пресс-службе театра.



Она выпускница Улан-Удэнского музыкального училища имени Чайковского и Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. С 1980 года является солисткой Бурятского театра оперы и балета. Лауреат многочисленных международных и общероссийских конкурсов, самый молодой артист в истории, удостоенный одного из самых почетных званий в области искусства – «Народный артист СССР». В течение нескольких десятилетий вела весь основной репертуар на сцене Бурятского оперного театра и пользовалась огромной любовью не только бурятской публики, но и прославляла искусство республики в самых знаменитых концертных залах по всему миру.



Решение об учреждении премии в области театрального искусства было принято по итогам проведения совета по культуре при главе Бурятии в феврале. Глава республики Алексей Цыденов поддержал предложение творческой общественности по появлению новой ежегодной премии, новой формы общественной оценки выдающихся деятелей в области театрального искусства республики. Она присуждается за вклад в развитие профессионального театрального искусства Бурятии.





