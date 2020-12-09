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Галина Шойдогбаева стала лауреатом новой республиканской премии

Галина Шойдогбаева стала лауреатом новой республиканской премии
Общество, 
Шойдогбаева в течение нескольких десятилетий вела весь основной репертуар на сцене театра

Первым лауреатом учреждённой в феврале 2020 года премии в области театрального искусства в Буяртии стала народная артистка СССР, оперная певица Галина Шойдагбаева, сообщили в пресс-службе театра.

Она выпускница Улан-Удэнского музыкального училища имени Чайковского и Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. С 1980 года является солисткой Бурятского театра оперы и балета. Лауреат многочисленных международных и общероссийских конкурсов, самый молодой артист в истории, удостоенный одного из самых почетных званий в области искусства – «Народный артист СССР». В течение нескольких десятилетий вела весь основной репертуар на сцене Бурятского оперного театра и пользовалась огромной любовью не только бурятской публики, но и прославляла искусство республики в самых знаменитых концертных залах по всему миру.

Решение об учреждении премии в области театрального искусства было принято по итогам проведения совета по культуре при главе Бурятии в феврале. Глава республики Алексей Цыденов поддержал предложение творческой общественности по появлению новой ежегодной премии, новой формы общественной оценки выдающихся деятелей в области театрального искусства республики. Она присуждается за вклад в развитие профессионального театрального искусства Бурятии.


премия театр оперы и балета оперное искусство
 
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