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В Бурятии прошли съёмки программы «Страшно. Интересно»

В Бурятии прошли съёмки программы «Страшно. Интересно»
Общество,  Фото:screenshot
Ведущая федерального телеканала экстремально провела время в Бурятии

Съёмочная группа федерального телеканала «Моя планета» побывала на горе Мамай в Бурятии. Здесь проходили съёмки передачи «Страшно. Интересно».

Передача рассказывает о видах экстремального отдыха. Ведущие составляют хит-парады самых адреналиновых развлечений всех регионов мира. В каждом регионе ведущие составят свой адреналиновый маршрут, который сможет повторить каждый. И расскажут, что было страшно, а что — страшно интересно.

Ведущая Анна Демьяна попробовала себя во фрирайде на склонах Мамая под руководством президента федерации «Байкальский экстрим» Сергея Климова.

- Было очень страшно. Прежде чем начать спуск, я хорошенько прокричалась, - вспоминает Анна.

В федерации «Байкальский экстрим» отметили, что Анна со всем справилась на отлично и даже в конце совершила прыжок с камня.

В этот же день сняли ещё один сюжет про катание в ущелье на собачьих упряжках с собаками породы хаски.


- Честно, у меня сердце ушло в пятки, потому что я впервые ехала на санях стоя. Ещё снегоходы вырыли синусоидные трамплины, и ты едешь прям у-у-у-у-у, полное погружение. Снежная сказка, - поделилась впечатления ведущая.



Также на своей странице в Instagram Анна выложила анонс того, что она окунулась в ледяную воду. На кадрах девушка стоит в тулупе и купальнике, при этом говорит: «Я не пошутила, я реально иду купаться». После этих слов она скидывает верхнюю одежду, снимает обувь и подходит к воде. Продолжение этого видео, по словам Анны, можно будет увидеть в эфире телеканала «Моя планета».


В передаче по сценарию нужно было вести шкалу впечатлений от увиденного и опробованного в поездке по республике. Анна сделала такие: на третьем месте - простирания в дацане, на втором - разбивание хребтовой кости в Ацагате и на первом - все, что было на Мамае.

Передача должна выйти в эфир к концу декабря.



телешоу туризм экстрим
 
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