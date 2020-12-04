В Бурятии прошли съёмки программы «Страшно. Интересно»

Передача должна выйти в эфир к концу декабря.







Съёмочная группа федерального телеканала «Моя планета» побывала на горе Мамай в Бурятии. Здесь проходили съёмки передачи «Страшно. Интересно».Передача рассказывает о видах экстремального отдыха. Ведущие составляют хит-парады самых адреналиновых развлечений всех регионов мира. В каждом регионе ведущие составят свой адреналиновый маршрут, который сможет повторить каждый. И расскажут, что было страшно, а что — страшно интересно.Ведущая Анна Демьяна попробовала себя во фрирайде на склонах Мамая под руководством президента федерации «Байкальский экстрим» Сергея Климова.- Было очень страшно. Прежде чем начать спуск, я хорошенько прокричалась, - вспоминает Анна.В федерации «Байкальский экстрим» отметили, что Анна со всем справилась на отлично и даже в конце совершила прыжок с камня.В этот же день сняли ещё один сюжет про катание в ущелье на собачьих упряжках с собаками породы хаски.- Честно, у меня сердце ушло в пятки, потому что я впервые ехала на санях стоя. Ещё снегоходы вырыли синусоидные трамплины, и ты едешь прям у-у-у-у-у, полное погружение. Снежная сказка, - поделилась впечатления ведущая.Также на своей странице в Instagram Анна выложила анонс того, что она окунулась в ледяную воду. На кадрах девушка стоит в тулупе и купальнике, при этом говорит: «Я не пошутила, я реально иду купаться». После этих слов она скидывает верхнюю одежду, снимает обувь и подходит к воде. Продолжение этого видео, по словам Анны, можно будет увидеть в эфире телеканала «Моя планета».В передаче по сценарию нужно было вести шкалу впечатлений от увиденного и опробованного в поездке по республике. Анна сделала такие: на третьем месте - простирания в дацане, на втором - разбивание хребтовой кости в Ацагате и на первом - все, что было на Мамае.