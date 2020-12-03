В Улан-Удэ впервые выставят работы Зураба Церетели

Выставка откроется в Художественном музее



В Бурятии впервые пройдёт выставка графики Героя Социалистического труда, народного художника СССР, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Экспозиция начнёт работать с 18 декабря в Художественном музее имени Сампилова, сообщили в Национальном музее Бурятии.



Широкой публике Зураб Церетели известен как скульптор и художник-живописец. Его графические работы знакомы только искушённому зрителю. Именно они и будут представлены в Улан-Удэ.



Художественное образование Зураб Церетели получил в Тбилисской академии художеств. В дальнейшем выучился работать в бронзе, камне, стекле, дереве, эмальерной технике и мозаике, но лишь в конце 1960-х годов к нему постепенно пришло широкое признание. В 1967-68 годах бывал в Париже, где встретился с Шарлем де Голлем и познакомился с Марком Шагалом и Пабло Пикассо. Благодаря общению с французскими художниками Церетели основательно пересмотрел своё понимание творческого процесса. Его вдохновила лёгкость, с которой мастера переходили от живописи и графики к керамике и скульптуре. После чего творчество Зураба Константиновича стало включать не только живопись, но и графику и скульптуру.



Монументальные работы Церетели находятся во многих странах мира (скульптура «Добро побеждает зло», расположенная возле здания ООН; памятник Д-Артаньяну и трём мушкетёрам в Гасконе и другие).



- Как писала известный искусствовед Татьяна Кочемасова: «Графика Церетели является одной из самых ценных и значимых страниц его творчества, которая поистине служит фундаментом всему остальному». Поэтому большой удачей для нашего города является возможность вживую увидеть графические работы всемирно известного художника, - отметили в Национальном музее Бурятии.





