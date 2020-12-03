Выставка откроется в Художественном музее
В Бурятии впервые пройдёт выставка графики Героя Социалистического труда, народного художника СССР, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Экспозиция начнёт работать с 18 декабря в Художественном музее имени Сампилова, сообщили в Национальном музее Бурятии.
Широкой публике Зураб Церетели известен как скульптор и художник-живописец. Его графические работы знакомы только искушённому зрителю. Именно они и будут представлены в Улан-Удэ.
Художественное образование Зураб Церетели получил в Тбилисской академии художеств. В дальнейшем выучился работать в бронзе, камне, стекле, дереве, эмальерной технике и мозаике, но лишь в конце 1960-х годов к нему постепенно пришло широкое признание. В 1967-68 годах бывал в Париже, где встретился с Шарлем де Голлем и познакомился с Марком Шагалом и Пабло Пикассо. Благодаря общению с французскими художниками Церетели основательно пересмотрел своё понимание творческого процесса. Его вдохновила лёгкость, с которой мастера переходили от живописи и графики к керамике и скульптуре. После чего творчество Зураба Константиновича стало включать не только живопись, но и графику и скульптуру.
Монументальные работы Церетели находятся во многих странах мира (скульптура «Добро побеждает зло», расположенная возле здания ООН; памятник Д-Артаньяну и трём мушкетёрам в Гасконе и другие).
- Как писала известный искусствовед Татьяна Кочемасова: «Графика Церетели является одной из самых ценных и значимых страниц его творчества, которая поистине служит фундаментом всему остальному». Поэтому большой удачей для нашего города является возможность вживую увидеть графические работы всемирно известного художника, - отметили в Национальном музее Бурятии.
В Улан-Удэ впервые выставят работы Зураба Церетели
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Один из доноров рассказал, что рад помочь землякам
Призыв помочь медикам распространяли по соцсетям
Специалисты обследовали крупный рогатый скот
День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года
Двум пожилым сёстрам затруднительно стало жить одним
Выставка откроется в Художественном музее
Мужчина задолжал более 100 тысяч рублей
Общественники нашли проблемы с ремонтом надземных теплосетей
Птичка живёт отдельно от всех
Прирост новых больных стал ежедневно сокращаться
Павел Душкин спас много жизней
Владимира Тармаева называли министром-реформатором
Женщина обратилась в прокуратуру
В прокуратуре состоялся приём граждан по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства
Приём состоится на следующей неделе