Проект реализуют в 2021-2022 годах
В городе Улан-Удэ появится интеллектуальная транспортная система (ИТС). Работы по проектированию должны быть закончены до 5 декабря 2020 года. Реализация проекта будет проводиться в 2021-2022 годах.
Внедрение интеллектуальной транспортной системы предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе. Проект создадут, чтобы повысить пропускную способность улиц и уровень безопасности движения, предотвращать ДТП, более эффективно следить за состоянием дорог.
Основными направлениями создания ИТС станут:
- создание центра обработки данных;
- создание единой платформы управления ИТС;
- модернизация светофорного регулирования транспортных потоков;
- создание мониторинга параметров транспортных потоков;
- создание метео- и экомониторинга;
- создание мониторинга состояния дорог и дорожной инфраструктуры;
- модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС.
При продолжении финансирования и реализации мероприятий до 2024 года также предполагается информировать участников дорожного движения с помощью информационных табло и знаков переменной информации, контролировать соблюдения ПДД, управлять маршрутами общественного транспорта и «умными остановками». Об этом сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
В Улан-Удэ появится интеллектуальная транспортная система
Общество, Фото:
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