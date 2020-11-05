В Улан-Удэ появится интеллектуальная транспортная система

Проект реализуют в 2021-2022 годах



В городе Улан-Удэ появится интеллектуальная транспортная система (ИТС). Работы по проектированию должны быть закончены до 5 декабря 2020 года. Реализация проекта будет проводиться в 2021-2022 годах.



Внедрение интеллектуальной транспортной системы предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе. Проект создадут, чтобы повысить пропускную способность улиц и уровень безопасности движения, предотвращать ДТП, более эффективно следить за состоянием дорог.



Основными направлениями создания ИТС станут:

- создание центра обработки данных;

- создание единой платформы управления ИТС;

- модернизация светофорного регулирования транспортных потоков;

- создание мониторинга параметров транспортных потоков;

- создание метео- и экомониторинга;

- создание мониторинга состояния дорог и дорожной инфраструктуры;

- модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС.



При продолжении финансирования и реализации мероприятий до 2024 года также предполагается информировать участников дорожного движения с помощью информационных табло и знаков переменной информации, контролировать соблюдения ПДД, управлять маршрутами общественного транспорта и «умными остановками». Об этом сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.

