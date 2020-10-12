Улан-удэнка стала «Мисс Мото-2020»

На конкурс было подано 11 заявок - 10 заявок из Иркутского региона и одна из Бурятии. В отборочном туре на официальной странице конкурса были выставлены фотографии и краткий рассказ об участниц. Выбор доверили пользователям соцсетей, достаточно было поставить «лайк», и по максимальным количествам лайков в финал вышли 4 участницы, в том числе и Виктория.







взято со страницы конкурса https://vk.com/miss_moto_2020





Финал проходил очно и состоял из пяти конкурсов. Первым было выступление-знакомство, где участнице презентовали рассказ о себе. Во втором, кулинарном конкурсе, красоткам нужно было за отведённое время приготовить завтрак мотоциклиста, коктейль и презентовать свои блюда. Приготовление проходило прямо на сцене. Третий конкурс был интеллектуальный. Здесь были заданы каверзные вопросы участницам конкурса. На творческом конкурсе девушки продемонстрировали свои таланты: они исполняли песни, танцы, стихи. Завершилось всё дефиле в вечерних платьях.

В 2018 году Виктория принимала участие в конкурсе «Миссис Бурятия», где получила номинацию «Миссис Улыбка-2018».









В субботу, 10 октября, в Иркутске состоялся финал конкурса «Мисс Мото-2020», в котором принимали участие девушки, живущие в Иркутской области. Также в конкурсе красоты участвовала 35-летняя улан-удэнка Виктория Яловик.«Мисс Мото-2020» – это ежегодный конкурс для леди-райдеров и девушек, влюблённых в мотоциклы, приуроченный ко дню мотоциклистки. Конкурс нацелен на формирование позитивного образа мотоциклисток, популяризацию мотодвижения среди женщин, поощрение культурных, спортивных и общественных достижений среди представительниц мотокультуры Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.- После каждого конкурса жюри выставляло баллы участницам, победительница определилась по наибольшему суммарному результату за все конкурсы. В итоге победительницей конкурса стала наша Виктория Яловик, достойно обойдя всех своих конкуренток, - рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.Победительница получила ценные призы и денежный подарок в размере 5000 рублей, ленту «Мисс Мото-2020» и корону, которую передаст уже через год победительнице «Мисс Мото-2021».