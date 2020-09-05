Бурятский художник выступит на «Российской креативной неделе»

Зорикто Доржиев выступит в лектории индустрии «Искусство»



С 11 по 13 сентября в московском парке Горького пройдёт крупнейший в России фестиваль дизайна, медиа, новых медиа, искусства, компьютерной графики и других современных направлений творчества.



Известный бурятский художник Зорикто Доржиев выступит в лектории индустрии «Искусство», где фокус программы направлен на развитие современного искусства в регионах страны. Организаторы акцентируют внимание на процесс формирования инфраструктуры выставочных площадок, арт-центров и галерей в десятках российских городов. Поэтому в рамках «Российской креативной недели» запланированы арт-проекты художников из Нижнего Новгорода, состоятся мастер-классы и дискуссии с участием художников и кураторов из Екатеринбурга, Ижевска, Краснодара, а также состоятся презентации новых региональных культурных инициатив (Вологда и Голубицкое, Краснодарский край).



- Зорикто Доржиев – заслуженный художник Бурятии, с полным правом завоевавший мировое признание. Ценители творчества современного российского деятеля отмечают его основной художественный приём — гротеск, причудливое сочетание реального и мифического, комичного и печального. Но это не холодная ирония постмодернизма... Чувствуя всеобщую усталость от концептуализма, художник даёт зрителю теплоту и любовь, которая исходит из его картин, - отмечают в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Стиль Доржиева — европейский академизм, переплетённый с родной бурятской и монгольской философией и укладом жизни. Ощущая себя частью своего народа, художник выбрал в качестве основного сюжета образ мифов своих родных мест. Именно мифов — но рассказанных человеком XXI века и европейским художественным языком.



О событии «Russian creativity week»



За 3 дня в главном парке страны состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, концерты, лекции, мастер-классы и многое другое. Все индустрии будут представлены в развлекательном, образовательном и деловом блоках. На территории парка Горького будет организовано 14 лекториев, каждый из которых рассчитан на 100 мест. Здесь пройдут образовательно-просветительские мероприятия с участием ведущих представителей креативных индустрий, которые поделятся своим опытом и обсудят актуальные вопросы. В рамках развлекательной программы на главной сцене состоятся церемонии открытия и закрытия, концерты, выступления лидеров креативных индустрий, гала-вечера регионов России.



Известно, что кураторами программ станут журналист и телеведущий Владимир Познер, дирижёр Теодор Курентзис, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика, руководитель новостного медийного проекта об играх PLAYER ONE (MY.GAMES) Антон Городецкий, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, искусствовед Николай Палажченко и т.д.



Мастер-класс Зорикто Доржиева пройдёт 12 сентября.





