В детсадовских группах сняли ограничение по количеству детей
С 30 марта до 24 августа в Улан-Удэ работают 284 группы в 41 детском саду. До конца августа планируется начало работы ещё в трёх детсадах, сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
С 1 сентября детсады заработают в полном режиме.
- Если до этого мы говорили об открытии дежурных групп, то в новом указе главы уже нет ограничения в группах, как было ранее, до 15 детей. Поэтому руководителям направлены соответствующие разъяснения, организована работа по открытию детских садов в штатном режиме, - пояснила Татьяна Митрофанова.
Но они откроются не одномоментно. Татьяна Митрофанова пояснила, что создан график открытия детских садов. В отличии от школьников, детсадовцы в обязательном порядке проходят обязательный медицинский осмотр – они сдают анализы и предоставляют справки об эпидокружении.
- В учреждениях сохраняется проведение профилактических мероприятий по ковиду: проводится «утренний фильтр» сотрудников, родителей, детей. Все данные фиксируются и заносятся в журнал. Обязательное проведение антисептической обработки, дезинфекции рук, соблюдение персоналом и родителями масочного режима. Соблюдается принцип группой изоляции, физкультурные занятия проводятся на улице, - отметила Татьяна Митрофанова.
Но несмотря на это, отмечается рост заболеваемости среди детей. Она обратила внимание родителей на необходимость неукоснительного соблюдения профилактических мер.
В случае если по каким-то причинам детский сад не открывается, родителям следует обратиться в комитет по образованию.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября школьные линейки проведут только для учеников 1 и 11 классов. Школы в этом году будут работать по-особому, возможно, сократят длительность уроков.
Детсады Улан-Удэ заработают в штатном режиме
Общество, Фото:
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