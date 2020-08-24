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Детсады Улан-Удэ заработают в штатном режиме

Детсады Улан-Удэ заработают в штатном режиме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В детсадовских группах сняли ограничение по количеству детей

С 30 марта до 24 августа в Улан-Удэ работают 284 группы в 41 детском саду. До конца августа планируется начало работы ещё в трёх детсадах, сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

С 1 сентября детсады заработают в полном режиме.

- Если до этого мы говорили об открытии дежурных групп, то в новом указе главы уже нет ограничения в группах, как было ранее, до 15 детей. Поэтому руководителям направлены соответствующие разъяснения, организована работа по открытию детских садов в штатном режиме, - пояснила Татьяна Митрофанова.

Но они откроются не одномоментно. Татьяна Митрофанова пояснила, что создан график открытия детских садов. В отличии от школьников, детсадовцы в обязательном порядке проходят обязательный медицинский осмотр – они сдают анализы и предоставляют справки об эпидокружении.

- В учреждениях сохраняется проведение профилактических мероприятий по ковиду: проводится «утренний фильтр» сотрудников, родителей, детей. Все данные фиксируются и заносятся в журнал. Обязательное проведение антисептической обработки, дезинфекции рук, соблюдение персоналом и родителями масочного режима. Соблюдается принцип группой изоляции, физкультурные занятия проводятся на улице, - отметила Татьяна Митрофанова.

Но несмотря на это, отмечается рост заболеваемости среди детей. Она обратила внимание родителей на необходимость неукоснительного соблюдения профилактических мер.

В случае если по каким-то причинам детский сад не открывается, родителям следует обратиться в комитет по образованию.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября школьные линейки проведут только для учеников 1 и 11 классов. Школы в этом году будут работать по-особому, возможно, сократят длительность уроков.


детские сады коронавирус профилактика
 
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