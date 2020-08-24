В школах Улан-Удэ могут сократить уроки, а детей кормить в актовых залах

Новый учебный год готовит улан-удэнским школьникам много сюрпризов
В грядущем учебном году в Улан-Удэ в первый класс пойдут более семи тысяч школьников. Пандемия вносит свои коррективы в образовательный процесс.
Школьные линейки
Торжественные школьные линейки состоятся только для первоклашек и 11-классников. Линейки проведут на открытом воздухе с учётом соблюдения социальной дистанции. Родители школьников должны быть в защитных масках. Об этом сегодня сообщила председатель городского комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
К началу учебного года школы должны будут запастись защитными масками и перчатками, дезинфицирующими средствами, рециркуляторами. Также перед началом учебного года школы проведут обязательную генеральную уборку.
- Комитетом по образованию направлены заявки в министерство образования и науки Бурятии. До конца этой недели начнётся выдача средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, - сказала Татьяна Митрофанова.
Термометрия, разные формы обучения
Также по словам Татьяны Митрофановой, на входе в школу у учеников будут измерять температуру. Помимо этого, комитет рекомендовал образовательным учреждениям рассмотреть возможность разных форм обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.
- Это определяется из количества учащихся: у нас есть школы, где 500 и 2500 обучающихся. Исходя из имеющихся корпусов, сменности будет организован учебный процесс, - пояснила Митрофанова.
Очная форма допустима в школах с небольшим количеством и возможностью рассредоточить учащихся. Очно-заочная форма – это когда основные предметы - определяются по расписанию, изучаются очно, часть – заочно. Также возможен перевод некоторых предметов в дистанционный формат.
Скользящий график, питание в актовом зале
Помимо прочего, возможен скользящий график обучения. То есть первый урок может начаться в 8:00, второй в 8:30, третий – 9:00. Большие школы могут чередовать очное и дистанционное обучение.
- Например, первые две недели учатся в очной форме, две последующие недели – в дистанционной. Такой вариант возможен, - подытожила Татьяна Митрофанова.
Перемены между уроками также будут, но в случае скользящего расписания школьникам нужно учитывать то, что в соседних кабинетах идут уроки, поэтому нельзя шуметь.
Чтобы организовать потоки движения школьников, возможно питание детей в актовых залах «с соблюдением всех норм». Поскольку массовые мероприятия под запретом, то в актовых залах можно организовать дополнительные буфеты. Идею комитета по образованию одобрили в республиканском Роспотребнадзоре.
- Здесь у нас накладываются две таких проблемы: соблюдение учебного процесса в условиях ковида и организация питания всех учащихся начальной школы, - пояснила Татьяна Митрофанова.
Помимо прочего, уроки могут быть сокращены уроки от 35 до 45 минут. Также возможно будут увеличены перемены, во время которых школьники обедают.
- Поэтому будет достаточно непростой организационный период. С одной стороны, нам нужно выдержать все санитарные нормы, с другой стороны, работать на профилактику предотвращения заболевания, - пояснила Татьяна Митрофанова.
До конца недели школы должны отчитаться в комитет по образованию о том, как будет проходить процесс обучения. Также до конца недели классные руководители доведут информацию до родителей об учебном процессе.
Обращение к родителям
Татьяна Митрофанова настоятельно просила родителей школьников наблюдать за состоянием здоровья детей, особенно если они посещали массовые мероприятия или вернулись из других регионов. В противном случае не исключены вспышки заболевания.
- Если будут возникать случаи заболевания, возможна вероятность и закрытия классов, и закрытия школ. Родители, вы должны знать, во сколько ваш ребёнок будет уходить и приходить со школы. Кроме этого, вы должны провести с детьми разъяснительную беседу о том, чтобы как можно меньше контактировать с одноклассниками и друзьями, соблюдать меры, обрабатывать руки. Только с вами вместе мы можем сделать образовательный процесс безопасным, - обратилась к родителям Татьяна Митрофанова.
Предоставлять справки об эпидокружении и анализах на коронавирус школьникам не нужно, но следить за состоянием здоровья необходимо, подчеркнула Митрофанова.
В школах Улан-Удэ могут сократить уроки, а детей кормить в актовых залах
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