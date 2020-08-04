Ракетчики из Бурятии стали призёрами всеармейского конкурса

Военнослужащие соревновались в доставке военных грузов



Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в напряжённой борьбе заняли второе место на всеармейском конкурсе «Специальный маршрут». Состязание проводилось среди формирований видов и родов войск, выполняющих задачи по доставке военных грузов.



Конкурс состоял из этапов «транспортный манёвр», «огневой биатлон» и «контрольный рубеж». На первом этапе расчёты преодолели сложную трассу, включавшую в себя рвы, холмы и каменистые участки.



На втором этапе военнослужащие показали мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана выполнили погрузку макета ящика с боеприпасами в кузов автомобиля. В это время другая часть команды на поле для стрельбы вела огневое прикрытие погрузки.



Финальный этап стартовал сразу после погрузки. Сводный расчёт вместе с боеприпасами отправился преодолевать трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности, где подвергся огневому и химическому удару со стороны условного противника. Завершала маршрут погрузка боеприпасов на борт вертолёта без помощи крана.



Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, команда от ракетного соединения ВВО из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.

