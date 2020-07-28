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На переписи в Бурятии используют три формы бланков

На переписи в Бурятии используют три формы бланков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ходе всероссийской переписи будут использоваться три формы бланков для опроса населения

Постоянно проживающим в Российской Федерации предстоит ответить на вопросы бланков формы «Л» и «П», а временно находящимся на территории России иностранцам на вопросы бланка формы «В». Об этом сообщили сегодня в Бурятстате.

Бланк формы «Л» содержит 23 личных вопроса, позволяющих получить наиболее полную информацию о населении. В форме «Л» содержатся вопросы о возрасте, гражданстве, месте рождения, национальной принадлежности, образовании, состоянии в браке, количестве детей, источниках средств к существованию, занятости и другие. Для сбора данных о жилищных условиях населения будет использоваться бланк формы «П». Он содержит 10 вопросов, среди которых вопросы о типе жилого помещения, времени постройки дома, материале наружных стен, общей площади, количестве комнат, а также о видах благоустройства жилого помещения.

Для временно находящихся в России предназначен бланк формы «В». В нём семь вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России, страна рождения, а также наличие гражданства.

В программе переписи в формулировку некоторых вопросов были внесены изменения. Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ и степень потребности в национальных школах.

В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др. Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода. Называть работодателя тоже не требуется.

Скорректированы формулировки вариантов ответа на вопрос об уровне образования. Кроме того, добавлена возможность рассказать об обучении по дополнительным образовательным программам, в том числе в рамках профессиональной переподготовки. Это позволит эффективнее оценивать качество трудовых ресурсов и формировать государственные программы для развития системы общего и профессионального образования в стране.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Принять участие в переписи населения можно несколькими способами. Переписную анкету можно будет заполнить самостоятельно через портал «Госуслуги», переписаться на стационарных переписных участках, организованных, в том числе, в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы», или дождаться прихода переписчика и ответить на его вопросы у себя дома.


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