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В Забайкалье День фольклора отметят в соцсетях

В Забайкалье День фольклора отметят в соцсетях
Общество,  Фото:УМЦ культуры и народного творчества Забайкальского края
В рамках праздника будут подведены итоги дистанционного конкурса «Национальный костюм Забайкалья»

18 июля учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края отмечает День фольклора, который пройдёт в социальных сетях учреждения.

В рамках мероприятия в свободном доступе будут транслироваться уникальные мастер-классы по самобытным творческим промыслам. С помощью видеороликов можно научиться плетению поясов на «Ромашке», а также узнать, как изготавливалась традиционная тряпичная кукла «Вепская» («Платочница») – оберег семейного и женского счастья. Примечательно, что хозяйки такой куклы имели хорошее здоровье, послушных детей, а в их семьях всегда царили гармония и взаимопонимание. «Отдарок за подарок» – такую куклу тоже можно научиться создавать на мастер-классе. На Руси её делали дети в знак благодарности своим родителям.

Кроме того, в День фольклора запланирована онлайн-экскурсия, в ходе которой специалисты отдела традиционной культуры расскажут о костюмах коренных народов Забайкалья. Также в социальной сети учреждения пройдёт викторина «Предметы быта народов Забайкалья» и подведут итоги дистанционного конкурса «Национальный костюм Забайкалья».

Всемирный День фольклора проводится каждые четыре года. Его история началась с 1996 года, когда международным советом организаций фольклорных фестивалей и народных искусств была проведена первая всемирная Фольклориада. Организаторы фестиваля стараются сформировать у гостей представление о богатстве и красоте культур разных народов. Местом проведения очередной Фольклориады 2020 года была выбрана Россия, но в связи с пандемией коронавируса мероприятие перенесено на июль 2021 года. Фестиваль будет проходить в Башкортостане. В рамках всемирной Фольклориады в России было принято решение о проведении единого Дня фольклора 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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