Им вручили медали «За любовь и верность»
8 июля в Селенгинском районе Бурятии медали «За любовь и верность» получили пять супружеских пар, проживших в браке более 25 лет, воспитавших своих детей достойными членами общества и являющихся примером крепости семейных уз и традиций.
Одной из таких семейных пар стала супружеская чета Ребитвы – Ларионовых, прожившая вместе более 40 лет. Наталья Семёновна проработала 22 года социальным работником, является ветераном отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району. Сергей Иванович после окончания Хабаровского автодорожного техникума 40 лет проработал на одном предприятии – Селенгинском дорожно-ремонтном строительном участке на должностях главного инженера, мастера, заместителя начальника участка. В любви и труде они вырастили 4 сыновей и одну дочь, радуются успехам пятерых внуков.
Почётные награды в День семьи, любви и верности вручили районный глава Станислав Гармаев и начальник отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району Елена Дашинимаева. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Селенгинском районе Бурятии чествовали супружеские пары
Общество, Фото:
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