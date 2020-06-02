«Туши на здоровье»: В Бурятии лесники радуются новому тралу

Тралы преодолели почти четыре тысячи километров
В Бурятию поступили два новых полуприцепа-тяжеловоза для Заиграевского и Кикинского лесхозов. Полуприцеп с высокой рамой и рессорной подвеской может с лёгкостью перевозить тяжёлую лесопожарную технику по лесным дорогам.
- Грузоподъёмность трала почти 33 тонны. С его помощью можно перевезти тяжёлую лесопожарную технику в другой район для тушения сложных лесных пожаров. Те же самые бульдозеры, если пожар возникнет, например, в Тарбагатайском районе, и нужна будет помощь, то вопроса - как доставить технику, не будет, - рассказал руководитель Заиграевского лесхоза Алексей Постоялко.
Тралы преодолели почти четыре тысячи километров – доставляли технику из Челябинска. Увозили тралы в свой лесхоз на новых тягачах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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