«Туши на здоровье»: В Бурятии лесники радуются новому тралу



В Бурятию поступили два новых полуприцепа-тяжеловоза для Заиграевского и Кикинского лесхозов. Полуприцеп с высокой рамой и рессорной подвеской может с лёгкостью перевозить тяжёлую лесопожарную технику по лесным дорогам.



- Грузоподъёмность трала почти 33 тонны. С его помощью можно перевезти тяжёлую лесопожарную технику в другой район для тушения сложных лесных пожаров. Те же самые бульдозеры, если пожар возникнет, например, в Тарбагатайском районе, и нужна будет помощь, то вопроса - как доставить технику, не будет, - рассказал руководитель Заиграевского лесхоза Алексей Постоялко.



Тралы преодолели почти четыре тысячи километров – доставляли технику из Челябинска. Увозили тралы в свой лесхоз на новых тягачах, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

