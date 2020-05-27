Завтра в школах пройдут онлайн-линейки «Последнего звонка»
Завтра, 28 мая, из-за «Последнего звонка» в Улан-Удэ будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом напомнили в мэрии города.
Согласно закону Республики Бурятия, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения «Последнего звонка», Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.
Штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют:
- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации; ⠀
- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации.
Как сообщал «Байкал-Daily», «Последний звонок» в школах Улан-Удэ в этом году впервые прозвенит онлайн.
Улан-удэнцы сутки не смогут купить алкоголь
Общество, Фото:
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