В Улан-Удэ пешеходные дорожки в «сотых» не планировали, но сделают

Тротуары в проекте появились после просьб местных жителей



В Улан-Удэ завершается капитальный ремонт дороги в 102 микрорайон. Подрядчик ООО «СК Олимп» приступил к асфальтированию дороги протяжённостью 1,2 км.



На ремонт выделено около 12,5 млн рублей из федерального бюджета.



- Изначально проект ремонта дороги не предусматривал строительство тротуаров. Однако по просьбам жителей было принято решение на сэкономленные от всех торгов деньги, в том числе обустроить здесь дорожки для пешеходов. Тротуары планируют построить от прогимназии №108 до остановки 102 микрорайон с двух сторон, а также от этой же остановки до магистрали по ул. Бабушкина с одной стороны - по ходу движения в город справа, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров. ⠀

⠀

Тротуары будут обустроены после проведения торгов, ориентировочно в июле. Асфальтирование проезжей части планируется завершить до конца этой недели, сообщили в пресс-службе мэрии.



