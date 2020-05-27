Тротуары в проекте появились после просьб местных жителей
В Улан-Удэ завершается капитальный ремонт дороги в 102 микрорайон. Подрядчик ООО «СК Олимп» приступил к асфальтированию дороги протяжённостью 1,2 км.
На ремонт выделено около 12,5 млн рублей из федерального бюджета.
- Изначально проект ремонта дороги не предусматривал строительство тротуаров. Однако по просьбам жителей было принято решение на сэкономленные от всех торгов деньги, в том числе обустроить здесь дорожки для пешеходов. Тротуары планируют построить от прогимназии №108 до остановки 102 микрорайон с двух сторон, а также от этой же остановки до магистрали по ул. Бабушкина с одной стороны - по ходу движения в город справа, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров. ⠀
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Тротуары будут обустроены после проведения торгов, ориентировочно в июле. Асфальтирование проезжей части планируется завершить до конца этой недели, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ пешеходные дорожки в «сотых» не планировали, но сделают
Общество, Фото:
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