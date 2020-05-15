 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Мая

14 Мая

Популярное

В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»

В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»
Общество,  Фото:pixabay.com
Он будет введён на территории области с 20 мая

В Иркутске продолжаются проверки торговых сетей и магазинов товаров первой необходимости на предмет соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Введение с 20 мая «масочного режима» с представителями крупных торговых сетей и покупателями обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Иркутска Руслан Болотов. Согласно действующему указу, торговые точки должны быть оснащены дезинфицирующими средствами для рук, продавцам необходимо осуществлять работу в масках и перчатках, а покупателям – соблюдать социальную дистанцию.

– Проверили, как организована работа в продуктовых магазинах. В целом, и продавцы, и покупатели соблюдают все меры предосторожности. С 20 мая на территории Иркутской области будет введён «масочный режим». Поэтому сейчас нам необходимо обеспечить запасы масок и перчаток во всех магазинах, чтобы жители могли приобрести эти товары на месте. Отдельно нужно проработать вопрос бесплатного предоставления средств защиты пожилым людям и людям с тяжёлым материальным положением. Для решения данного вопроса в ближайшее время проведём совещание с представителями всех крупных торговых сетей, – отметил Игорь Кобзев.

– Специалисты администрации Иркутска ежедневно проводят рейды по торговым центрам и отдельным магазинам во всех округах города – каждый день проверяют свыше 2000 организаций. И это работа результативна. Если ещё месяц назад мы выявляли по 100 и больше нарушений санитарно-эпидемиологических норм в день, то сейчас меньше 20, – отметил Руслан Болотов. – На сегодня не все магазины готовы обеспечить выдачу средств защиты. Поэтому администрация города дополнительно проработает вопрос об оказании такой помощи малоимущим жителям и многодетным семьям.

Кроме того, Игорь Кобзев и Руслан Болотов пообщались с горожанами, которые участвуют в программе по трудоустройству граждан, потерявших работу из-за коронавирусной инфекции. Так, например, только в муниципальном предприятии «Горзеленхоз» на сегодняшний день трудоустроено порядка 26 человек. Всего в Иркутске, благодаря действию областной программы, трудоустроено 70 человек. Все они, помимо заработной платы, ежемесячно получают материальную поддержку в размере максимального размера пособия по безработице с учётом районных коэффициентов. Для Иркутска такая выплата составляет 14,5 тысяч рублей в месяц. Чтобы принять участие в общественных работах, необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
коронавирус Иркутск торговля торговые сети масочный режим
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию
В Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию
Общество, 15.05.2020
Многодетная мать не может зарабатывать, поскольку вынуждена ухаживать за больным мужем и престарелой матерью
В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»
В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»
Общество, 15.05.2020
Он будет введён на территории области с 20 мая
Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Общество, 15.05.2020
Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной
В Бурятии из-за коронавируса изолировали бездомных
В Бурятии из-за коронавируса изолировали бездомных
Общество, 15.05.2020
Сейчас они находятся в республиканском центре социальной адаптации
Преподаватель Нью-Йоркского университета из Бурятии выпустила книгу
Преподаватель Нью-Йоркского университета из Бурятии выпустила книгу
Общество, 15.05.2020
Татьяна Линхоева презентовала книгу «Революция идёт на восток: имперская Япония и советский коммунизм»
81% россиян считает новые меры поддержки значимыми
81% россиян считает новые меры поддержки значимыми
Общество, 15.05.2020
Жители Бурятии вовсю уже начинают осваивать новые меры, озвученные Владимиром Путиным
В Бурятии вновь ожидается снег
В Бурятии вновь ожидается снег
Общество, 15.05.2020
Снежная и ветреная погода сохранится в субботу
В Бурятии осуждённые исполнили военные песни
В Бурятии осуждённые исполнили военные песни
Общество, 15.05.2020
Конкурсанты ответственно подошли к творческому конкурсу  
В Бурятии молебен в честь богини Янжимы пройдёт без верующих
В Бурятии молебен в честь богини Янжимы пройдёт без верующих
Общество, 15.05.2020
Из горной местности устроят онлайн-трансляцию большого молебна
Отопительный сезон завершили в Забайкалье
Отопительный сезон завершили в Забайкалье
Общество, 15.05.2020
В регионе зафиксировано 22 инцидента за весь отопительный период
В Бурятии сироте на батарею поставили кухонный смеситель
В Бурятии сироте на батарею поставили кухонный смеситель
Общество, 15.05.2020
Многочисленные недочёты в квартирах для сирот нашли общественники
Следователи Бурятии подарили настольные игры дому престарелых
Следователи Бурятии подарили настольные игры дому престарелых
Общество, 15.05.2020
Следственное управление оказало помощь Заиграевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов
В России проведено более 6,4 млн. тестов на коронавирус
В России проведено более 6,4 млн. тестов на коронавирус
Общество, 15.05.2020
За сутки выявлено более 10,5 тысяч заболевших
В Бурятии возобновили плановую вакцинацию детей
В Бурятии возобновили плановую вакцинацию детей
Общество, 15.05.2020
Медсёстры сами определяют дату и время
Забайкальские военные готовятся к «Воину мира-2020»
Забайкальские военные готовятся к «Воину мира-2020»
Общество, 15.05.2020
Конкурс пройдёт в июне в Хабаровске

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^