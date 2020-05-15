В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»

Он будет введён на территории области с 20 мая



В Иркутске продолжаются проверки торговых сетей и магазинов товаров первой необходимости на предмет соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Введение с 20 мая «масочного режима» с представителями крупных торговых сетей и покупателями обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Иркутска Руслан Болотов. Согласно действующему указу, торговые точки должны быть оснащены дезинфицирующими средствами для рук, продавцам необходимо осуществлять работу в масках и перчатках, а покупателям – соблюдать социальную дистанцию.



– Проверили, как организована работа в продуктовых магазинах. В целом, и продавцы, и покупатели соблюдают все меры предосторожности. С 20 мая на территории Иркутской области будет введён «масочный режим». Поэтому сейчас нам необходимо обеспечить запасы масок и перчаток во всех магазинах, чтобы жители могли приобрести эти товары на месте. Отдельно нужно проработать вопрос бесплатного предоставления средств защиты пожилым людям и людям с тяжёлым материальным положением. Для решения данного вопроса в ближайшее время проведём совещание с представителями всех крупных торговых сетей, – отметил Игорь Кобзев.



– Специалисты администрации Иркутска ежедневно проводят рейды по торговым центрам и отдельным магазинам во всех округах города – каждый день проверяют свыше 2000 организаций. И это работа результативна. Если ещё месяц назад мы выявляли по 100 и больше нарушений санитарно-эпидемиологических норм в день, то сейчас меньше 20, – отметил Руслан Болотов. – На сегодня не все магазины готовы обеспечить выдачу средств защиты. Поэтому администрация города дополнительно проработает вопрос об оказании такой помощи малоимущим жителям и многодетным семьям.



Кроме того, Игорь Кобзев и Руслан Болотов пообщались с горожанами, которые участвуют в программе по трудоустройству граждан, потерявших работу из-за коронавирусной инфекции. Так, например, только в муниципальном предприятии «Горзеленхоз» на сегодняшний день трудоустроено порядка 26 человек. Всего в Иркутске, благодаря действию областной программы, трудоустроено 70 человек. Все они, помимо заработной платы, ежемесячно получают материальную поддержку в размере максимального размера пособия по безработице с учётом районных коэффициентов. Для Иркутска такая выплата составляет 14,5 тысяч рублей в месяц. Чтобы принять участие в общественных работах, необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

