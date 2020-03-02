В рамках мероприятия состоится сбор информации о фронтовых артистах
1 марта в Иркутской области стартовал отборочный тур регионального фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!», который пройдёт в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В фестивале примут участие коллективы культурно-досуговых, образовательных учреждений, высших и средних специальных учебных заведений, а также предприятий Иркутской области. Отборочные туры фестиваля пройдут с 1 марта по 15 апреля в Усть-Куте, Бодайбо, Усть-Илимске, Братске, Зиме, Усолье-Сибирском, Иркутске, Тулунском, Тайшетском, Эхирит-Булагатском, Боханском и Катангском районах. Лучшие «фронтовые концертные бригады» будут приглашены для участия в гала-концерте 2 мая в Иркутск.
Кроме того, для сохранения памяти тех, кто участвовал в боях за Родину, а также о певцах, творческих коллективах организаторы фестиваля проводят акцию «Артисты Победы». В рамках мероприятия состоится сбор информации о концертных бригадах и их участниках, которую разместят на промо-сайте фестиваля-конкурса «Фронтовая концертная бригада «Во Славу Победы!»: www.артистыпобеды.рф.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области, в 2015 году, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, выступления «фронтовой концертной бригады» состоялись на станциях и полустанках, откуда уходили на фронт призывники из Иркутской области.
В Иркутской области начался фестиваль «Фронтовая концертная бригада»
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