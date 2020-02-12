В Бурятии анонсировали премьеру нового клипа «Бэшэг»

Хормейстер Бурятского театра оперы и балета Александр Саможапов анонсировал премьеру нового клипа «Бэшэг» (Письмо с бур.языка). Тизер он выложил на своей странице в соцсети.







Песня «Бэшэг» в исполнении студента колледжа искусств имени Чайковского Цырена Нимаева впервые прозвучала на фестивале «Белый месяц-2019» в марте 2019 года и запомнилась публике своей удивительной мелодичностью. Тогда Цырен Нимаев стал дипломантом конкурса и победителем в номинации «Лучшее исполнение песни композитора Бурятии».Трогательную песню о любви написал молодой композитор Ринчин Бальжуров. Продюсером песни выступил Александр Саможапов.Релиз песни «Бэшэг» стал доступен в Вконтакте в сентябре 2019 года.- Советую всем добавить песню в свой плейлист, так как трек на самом деле получился взрывным! – написал тогда Александр Саможапов.Судя по тизеру, клип также не оставит любителей музыки равнодушными. Премьеру с нетерпением ждут поклонники песни.«Ваааау!!!! в самую точку!!!», «Очень здорово!», «Очень красиво!», «Ждём», - написали комментаторы.