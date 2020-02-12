 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Февраля

11 Февраля

Популярное

В Бурятии анонсировали премьеру нового клипа «Бэшэг»

В Бурятии анонсировали премьеру нового клипа «Бэшэг»
Общество, 
Песню исполнил финалист международного конкурса «Белый месяц-2019» Цырен Нимаев

Хормейстер Бурятского театра оперы и балета Александр Саможапов анонсировал премьеру нового клипа «Бэшэг» (Письмо с бур.языка). Тизер он выложил на своей странице в соцсети.


Песня «Бэшэг» в исполнении студента колледжа искусств имени Чайковского Цырена Нимаева впервые прозвучала на фестивале «Белый месяц-2019» в марте 2019 года и запомнилась публике своей удивительной мелодичностью. Тогда Цырен Нимаев стал дипломантом конкурса и победителем в номинации «Лучшее исполнение песни композитора Бурятии».

Трогательную песню о любви написал молодой композитор Ринчин Бальжуров. Продюсером песни выступил Александр Саможапов.

Релиз песни «Бэшэг» стал доступен в Вконтакте в сентябре 2019 года.

- Советую всем добавить песню в свой плейлист, так как трек на самом деле получился взрывным! – написал тогда Александр Саможапов.

Судя по тизеру, клип также не оставит любителей музыки равнодушными. Премьеру с нетерпением ждут поклонники песни.

«Ваааау!!!! в самую точку!!!», «Очень здорово!», «Очень красиво!», «Ждём», - написали комментаторы.
клип музыканты певцы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии малоимущие семьи получат пособия в 6 тысяч
В Бурятии малоимущие семьи получат пособия в 6 тысяч
Общество, 12.02.2020
Новые выплаты получат семьи с невысоким доходом с детьми от трёх до семи лет
Байкеры из Москвы проехали из Улан-Удэ до Магадана
Байкеры из Москвы проехали из Улан-Удэ до Магадана
Общество, 12.02.2020
В пути участники мотопробега столкнулись с трудностями
На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
Общество, 12.02.2020
Работы по расчистке дорог продолжаются
Музей Бурятии разыскивает «Героев войны»
Музей Бурятии разыскивает «Героев войны»
Общество, 12.02.2020
Музей собирает информацию о жителях республики, участвовавших Великой Отечественной войне
Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III
Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III
Общество, 12.02.2020
Восстановлением памятника осуждённые занимаются уже не в первый раз
В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне
В Улан-Удэ осуждённые написали стихи о войне
Общество, 12.02.2020
Планируется издать сборник авторских произведений
В Улан-Удэ к ответственности привлекли 13 пешеходов
В Улан-Удэ к ответственности привлекли 13 пешеходов
Общество, 12.02.2020
Люди переходили дорогу вне положенных местах
В Бурятии местами слабые метели
В Бурятии местами слабые метели
Общество, 12.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике местами небольшой снег
В Кабанском районе Бурятии проведут ряд региональных соревнований
В Кабанском районе Бурятии проведут ряд региональных соревнований
Общество, 11.02.2020
Местом проведения станет село Кабанск и посёлок Каменск
Иркутск примет музыкальный фестиваль «Байкальские струны»
Иркутск примет музыкальный фестиваль «Байкальские струны»
Общество, 11.02.2020
Гостями фестиваля станут певец Дмитрий Янковский и баянист Айдар Гайнуллин
В Агинском округе рассказали о мероприятиях в Сагаалган
В Агинском округе рассказали о мероприятиях в Сагаалган
Общество, 11.02.2020
Основным мероприятием праздника станет фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе!»
В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары
В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары
Общество, 11.02.2020
В Свирске пройдут гонки на коньках на Братском водохранилище

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^