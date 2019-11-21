В 2020 году жителям Бурятии раздадут более 6,5 тысяч ягнят
22 ноября в 10 часов в Иволгинском дацане пройдёт собрание овцеводов. Об этом сообщил глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он уточнил, что на собрание приедут руководители 41 так называемых социальных отар, у которых в отаре 300 и более овец.
На собрании подпишут договоры о выделения ягнят в 2020 году.
- По плану мы должны получить 5 700 ягнят для создания новых соц. отар. Думаю, будут созданы 13 новых отар по 300 ягнят и 18 отар по 100 ягнят. Таким образом на средства выделенные президентом В. Путиным с 2015 года, не учитывая более 8 тысяч овец, переданным главам поселений, мы сегодня создали 52 соц. отар по 300 и более овец и 22 отар по 100 голов. А в будущем году создадим еще по 300 ягнят 13 отар и 18 отар по 100 голов ягнят. Тогда общее количество отар по 300 голов и более станет уже 65, а по 100 голов 40 отар. Итого в 2020 году общее количество соц. отар достигнет 105 и это гарантированно, что они не покинут родные места, - поделился в Facebook Дамба Аюшеев.
Планируется, что в 2020 году жителям Бурятии раздадут 6 800 ягнят, в 2021 году – 8 100 ягнят, с каждым годом это число должно увеличиваться.
- Потому что овцы для нашего народа – это благодеяние, богатство и прогресс, - отметил Хамбо Лама.
Как сообщал «Байкал-Daily», масштабный проект по разведению социальных отар стартовал в 2012 году. Бесплатную раздачу овец контролирует лично Дамба Аюшеев. Цель проекта – развить овцеводство в Бурятии и дать людям рабочие места. Согласно договору, владельцы отар на второй год должны возвратить часть ягнят, чтобы из них сформировать новые социальные отары.
Средства на первых овец для социальных отар выделил Владимир Путин.
В 2018 году Буддийская традиционная Сангха также начала работу по возрождению традиций по выделке овечьих шкур и шитью одежды из пряжи.
Хамбо Лама: «Овцы для нашего народа – это богатство»
Общество, Фото:
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