Глава буддистов России встретился с владельцами социальных отар

Масштабный проект стартовал шесть лет назад - в 2012 году







В своей резиденции в Иволгинском дацане Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев встретился с ветеринарами и чабанами – владельцами социальных отар, состоящих из овец бурятской породы.







- Такие отары также называют «хамбинскими», поскольку их бесплатную раздачу контролирует лично Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев, и именно с главой буддистов России владельцы этих отар подписывают договоры, согласно которым на второй год чабаны начинают возвращать часть ярочек и валушков, чтобы из них сформировать новые социальные отары. Например, владельцы 500 овец возвращают Хамбо ламе 200 ягнят, а те, кто получил 300 голов скота – 100 ягнят. В ноябре прошлого года владельцы социальных отар подписали с Хамбо ламой такой договор, а сейчас они подтверждали свои обязательства, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.











На встрече Дамба Аюшеев объявил, что в этом году он будет формировать несколько отар по 100 ярочек для создания социальных отар в селе, чтобы в дальнейшем глава поселения, собрав по 250-300 овец, мог раздавать такие отары жителям.







- Также планируется создать новые социальные отары из 300 овец с преобладанием валушков: 200 валушков и 100 ярочек – с тем, чтобы через 2 года было 300 овцематок. Впервые в 2018 году в Кижингинском, Заиграевском и Еравнинском районах будут формироваться социальные отары из 100 ярочек, соответственно, через 2 года владельцы этих отар должны будут вернуть по 30 ярочек, - отметили в Сангхе.







Хамбо лама обратил внимание чабанов на то, что необходимо воспитывать в своем хозяйстве человека, который бы занимался выделкой шкур, и развивать это направление как сопутствующее. Как пример, были показаны выделанные в кожевенном цехе Иволгинского дацана шкуры.







Проект стартовал в 2012 году. Первые овцы для социальных отар были куплены на деньги президента России Владимира Путина, который таким образом поддержал предложение Хамбо ламы Дамбы Аюшеева о возрождении в сёлах традиции бурятского овцеводства в целом и обеспечении жителей села занятостью в частности.