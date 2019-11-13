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Пробок на Левом берегу в Улан-Удэ станет меньше за счёт новых детсадов и школ

Пробок на Левом берегу в Улан-Удэ станет меньше за счёт новых детсадов и школ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов предполагает, что таким образом распределение транспортной нагрузки будет сглажено

Сегодня на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал злободневную на все времена ситуацию с автомобильными пробками на Левом берегу.

Глава предположил, что в скором времени заторов станет меньше благодаря тому, что на Левом берегу сейчас строятся детские сады и школы.

- Мы сейчас строим в Поселье, в Сотниково детские сады и школы, это повлияет на уменьшение пробок. Родителям не нужно будет ежедневно возить детей в город. А рабочий график у людей разный. Соответственно, распределение транспортной нагрузки по времени будет сглажено, - заявил он.

Также Алексей Цыденов поделился, что строительство моста через реку Селенгу, которого ждут улан-удэнцы, в ближайшем времени не будет.

- Мост через Селенгу есть в генеральном плане, но перспективы достаточно туманные. Подходы полностью застроены частным сектором, также по схеме там стоит городской водозабор – это отдельный вопрос, - сказал глава.

Как сообщал «Байкал-Daily», зато в этом году начнётся строительство третьего моста через реку Уда. Сейчас необходимо провести конкурс и выбрать подрядчика, а проектная документация уже готова.

Сумма финансирования будет поступать ежегодно до 2024 года. В 2019 году будет выделено 548,9 млн рублей; в 2020 и 2021 годах – по 10 млн рублей; с 2022 по 2024 годы будет выделяться почти по 2,5 млрд рублей.

Этот мост позволит разгрузить транспортный поток в центре города и решит проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы Бабушкина.

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