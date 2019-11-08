Алексей Цыденов: «В перспективе мост через Селенгу будет»

Строительство третьего моста через Уду начнётся в этом году, заверил глава Бурятии
Сегодня на открытии парка «Кристальный» в микрорайоне Стеклозавод глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал новость о строительстве третьего моста через реку Уду и Транссибирскую магистраль.
Как сообщал «Байкал-Daily», соответствующее распоряжение подписал 31 октября исполняющий обязанности председателя республиканского правительства Игорь Зураев. В документе дано распоряжение заключить госконтракт и утвердить планируемые результаты строительства, описание состава работ.
Алексей Цыденов сообщил, что строительство моста начнётся уже в этом году. Сейчас необходимо провести конкурс и выбрать подрядчика.
- Проектная документация уже готова, она буквально на днях «выходит из экспертизы». Федеральные средства на проект выделены, в целом строительство обойдётся где-то в 8 миллиардов рублей. На этот год предусматривается более 500 миллионов рублей, - сообщил он.
Сумма финансирования будет поступать ежегодно до 2024 года. В 2019 году будет выделено 548,9 млн рублей; в 2020 и 2021 годах – по 10 млн рублей; с 2022 по 2024 годы будет выделяться почти по 2,5 млрд рублей.
- Это очень большой проект. Там будет не просто мост, также в проекте предусмотрена развязка через железнодорожные пути, развязка с примыкающими дорогами и многое другое, - отметил глава.
Известно, что новый мост позволит разгрузить транспортный поток в центре города и решит проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы Бабушкина. Но на новость о строительстве негативно отреагировали жители Левого берега. По их мнению, мост через реку Селенгу гораздо необходимее, да и автомобильных пробок там больше.
По словам Алексея Цыденова, строительство ещё одного моста через Селенгу предусмотрено в генеральном плане, но есть некоторые сложности.
- Перед нами стоит целый комплекс вопросов. Например, вся подходная прилегающая территория застроена частным сектором. Также там есть остров, на котором располагается весь городской водозабор – если будем строить, снесём водозабор. Не можем же мы людей без воды оставить. Ну и понятно, что это достаточно масштабный проект, который будет гораздо дороже, чем строительство нынешнего третьего моста. Но проект предусмотрен в генеральном плане, от которого мы не отходим. Так что в перспективе, не буду говорить далёкой или близкой, мост будет, - подчеркнул глава республики.
Алексей Цыденов: «В перспективе мост через Селенгу будет»
Власть, Фото:
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