При улан-удэнском храме создали театральную студию

В молодёжном центре Свято-Троицкого храма Улан-Удэ начинает работу театральная студия «Диалог»



Студия заработает с 11 ноября, сообщает Бурятская митрополия.



На встречи студии приглашаются все, кто любит искусство, литературу и общение, желает проявить и раскрыть свои творческие способности и найти единомышленников.



Двери студии открыты для всех каждый понедельник в 18.00 в молодежном центре Свято-Троицкого храма города Улан-Удэ (кирпичное здание напротив храма, третий этаж).

