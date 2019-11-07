В исправительном учреждении появились новые мячи
В СИЗО-1 в Улан-Удэ появились новые настольные игры и баскетбольные мячи. Инвентарь передало министерство социальной защиты Бурятии передало для досуга несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
Также помощь получили несовершеннолетние осуждённые без изоляции и от общества и многодетные матери, которые состоят на учёте в уголовно-исполнительной инспекции. Им была передана одежда, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
Подростки в СИЗО Улан-Удэ теперь будут играть в баскетбол
Общество, Фото:
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