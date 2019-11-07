Подростки в СИЗО Улан-Удэ теперь будут играть в баскетбол

В исправительном учреждении появились новые мячи



В СИЗО-1 в Улан-Удэ появились новые настольные игры и баскетбольные мячи. Инвентарь передало министерство социальной защиты Бурятии передало для досуга несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.



Также помощь получили несовершеннолетние осуждённые без изоляции и от общества и многодетные матери, которые состоят на учёте в уголовно-исполнительной инспекции. Им была передана одежда, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

