Первый «дальневосточный гектар» в Окинском районе получила многодетная семья

Они получили участок площадью пять гектаров
В Окинском районе Бурятии первый «дальневосточный гектар» получила многодетная семья Сергея и Баярмы Ошоровых из Бурунгольского поселения. У семьи четверо несовершеннолетних детей. Договор безвозмездного пользования земельным участком вручил глава района Матвей Мадасов, сообщили в администрации Окинского района.
По словам главы семьи Сергея Ошорова, на этих «гектарах» они планируют развивать личное подсобное хозяйство, где в настоящее время семья уже занимается животноводством.
Как отметила Баярма Цырен-Доржиевна, процедура подачи заявления на «дальневосточный гектар» была простой и быстрой.
- Мы только один раз приехали и сдали документы на оформление в Многофункциональный центр Окинского района и уже через два месяца получили готовый пакет документов,– сказала обладатель первого «дальневосточного гектара» в районе.
Напомним, с 1 августа 2019 года программа начала действовать в Бурятии и Забайкальском крае, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. На «дальневосточные гектары» Республики Бурятия подано более 1,7 тысяч заявлений.
Важно отметить, что из действия программы «Дальневосточный гектар» исключены Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «нельзя» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.
Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
Первый «дальневосточный гектар» в Окинском районе получила многодетная семья
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