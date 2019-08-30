Жителей Бурятии удивил велосипед на столбе

В Сети разгораются споры о предназначении необычной инсталляции
В паблике «Аноним 03» появилась необычная фотография, на которой настоящий велосипед водружён на высокий столб. Автор фото не указал, где именно был сделан снимок, однако в комментариях пользователи пояснили, что это Заиграевский район.
Жители Бурятии спорят о предназначении инсталляции. Некоторые пишут, что это памятник погибшему ребёнку, которого при езде на велосипеде сбили насмерть, а некоторые предполагают, что это просто инсталляция, установленная ГАИ.
«Нижние Тальцы, памятник погибшему велосипедисту, которого сбила машина», «Никто никого не сбил, это ГИБДД и школьники проводили акцию безопасности дорожного движения», «В инсталляции ГАИ столб оранжевый и велосипед другой, а это столб, установленный давно с велосипедом в память о погибшем ребёнке», «В память велосипед повесили!!!», «У нас сбили парнишку лет 12-13 на велике и поэтому повесили велосипед в память», «Этот велосипед находится, на отвороте в посёлок Колхозный, лет 5 точно», - комментируют подписчики паблика «Аноним 03».
Некоторые комментаторы не оставили пост без шуток.
«Ищите Хагрида, он, наверное, рядом где то валяется», «Велик на зарядке», «Электрик припарковался», «Когда за всё ответил Печкин», - пошутили пользователи соцсетей.
А кто-то совсем не поверил, что велосипед может висеть на столбе и посчитал, что это фотошоп.
В действительности же на снимке запечатлена инсталляция, установленная ГИБДД в селе Нижние Тальцы Заиграевского района в июне 2018 года. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили сегодня в Госавтоинспекции.
Столб высотой в несколько метров с прикреплённым наверху велосипедом призван обратить внимание водителей на возможность появления на обочине и проезжей части велосипедистов и пеших участников дорожного движения. Причём инсталляция «работает» и в тёмное время суток: на велосипед нанесён световозвращающий спрей.
На переднем крыле велосипеда расположилась сова, пристёгнутая ремнём безопасности: символ мудрости призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения.
Жителей Бурятии удивил велосипед на столбе
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