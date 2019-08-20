На это будет направлено 12 автобусов
С 22 августа в Улан-Удэ будет организовано движение 12 автобусов маршрута №56 в микрорайон Стеклозавод. Они поедут по улице Керамической, Кундо, Воронежской с отправлением (заездом) с остановки «Тубдиспансер».
Планируемый интервал движения составит 10-15 минут, после 20:00 – 20 минут. Автобусы, следующие по маршруту, будут оснащены табличками «Стеклозавод».
Автобусы с табличкой «Стеклозавод» будут заканчивать движение в микрорайоне Стеклозавод, остальные будут ехать по прежней схеме с конечной остановкой в микрорайоне Шишковка.
В настоящее время комитет по транспорту ведёт работу по внесению соответствующих изменений в паспорта, схемы и графики работы транспортных средств, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Жители Стеклозавода уже много лет жалуются на транспортную недоступность. Между рейсами маршруток №42 длительные интервалы, ждать автобус людям приходится порядка 40 минут, а после 20 часов многие автобусы уже перестают ходить.
Маршрут №56 поможет решить проблему жителей Стеклозавода в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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